Минсельхоз подготовил планы увеличения производства продукции АПК

Обеспечение АПК техникой и оборудованием требует прямого взаимодействия с промышленностью Pixabay

Минсельхоз подготовил планы по увеличению производства продукции АПК к 2030 году, в том числе востребованной на внешних рынках. Об этом по итогам стратегической сессии в правительстве по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития, выпуск продукции АПК должен вырасти на 25% относительно 2021 года.



Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратсессии напомнил, что Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы и второй — по поставкам зерновых и зернобобовых, а также подсолнечного и рапсового масел. «Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт», — подчеркнул он (цитата по стенограмме на сайте правительства). При этом Мишустин отметил, что для дальнейшего наращивания производств и экспорта продукции АПК важно обеспечить технологическую независимость в отрасли.



В приоритетном порядке необходимо решать вопросы развития селекции и генетики; наладить выпуск ветеринарных препаратов и средств защиты растений, добавок; увеличить производство сельхозтехники и оборудования, перечислил глава кабмина. «Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота, — добавил Мишустин. — Именно такой комплексный подход позволит нам предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство, о необходимости которого говорил глава государства».



Для достижения национальной цели технологического лидерства, производство должно опираться на собственные материально-технические ресурсы, а это межведомственная задача, сказал в ходе сессии вице-премьер Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в Телеграм-канале Минсельхоза. Так, для получения качественных семян нужна кооперация науки, селекционеров и аграриев; в части биотехнологий — научного сообщества, промышленности и потребителей; обеспечение АПК техникой и оборудованием требует прямого взаимодействия с промышленностью, перечислил он, добавив, что это возможно как за счет развития действующих механизмов стимулирования, так и в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».



Кадровая обеспеченность тоже подразумевает межведомственную работу в части донастройки системы обучения и популяризации отрасли, обратил внимание Патрушев. По словам Лут, сейчас агроведомство совместно с Минобрнауки разрабатывает планы по выстраиванию системы подготовки кадров и ее изменению, чтобы работодатели получали более квалифицированных специалистов на выходе из учебных заведений.



По словам Патрушева, решению задач АПК также будет способствовать совместный диалог в рамках цели по увеличению инвестиций в основной капитал. Предполагается, что к 2030 году они должны вырасти на 60%. «Таким образом, задачи дальнейшего развития АПК — это составляющие общего процесса по достижению ряда национальных целей. А необходимые механизмы могут быть предусмотрены во многих нацпроектах и госпрограммах — как уже реализуемых, так и запланированных на перспективу», — резюмировал вице-премьер.



В мае в ходе пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность» на выставке «Россия» Оксана Лут рассказывала, что Минсельхоз работает нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который будет включать восемь федеральных проектов, его реализация позволит снизить зависимость от импорта по ряду важнейших направлений.



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