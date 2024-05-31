Размер компенсации на строительство молочных ферм будет доходить до 30% Pixabay

Правительство продолжит поддерживать агробизнес для развития и модернизации сельскохозяйственных предприятий, говорится в сообщении кабмина. Так, в России будет продолжена программа поддержки сельхозпроизводителей, которая предусматривает частичное возмещение затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Постановление об этом уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



В рамках этой программы будет осуществляться частичная компенсация расходов на создание новых и модернизацию существующих молочных ферм, овцеводческих комплексов, плодоовощных хранилищ, центров селекции семян и племенного дела, центров по производству генетического материала в птицеводстве, а также на строительство предприятий по производству сухих молочных продуктов для детского питания, льнорафинирования и объектов по производству кормов для аквакультуры.



Постановлением также предусмотрено увеличение объема возмещения затрат по различным направлениям. Так, размер компенсации на строительство молочных ферм будет доходить до 30%, а на их модернизацию — до 50%. Финансирование будет осуществляться за счет консолидированного бюджета, то есть за счет федерального бюджета и бюджетов регионов. «Рассчитываем, что принятые решения будут способствовать развитию переработки сельскохозяйственного сырья и помогут увеличить объемы поставок качественных и востребованных продуктов питания для наших граждан», — отметил Мишустин на заседании правительства.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что государственная поддержка агропромышленного комплекса сейчас является критически важной. «Сельское хозяйство — это один из ключевых секторов экономики, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. В условиях глобальной нестабильности и экономических санкций поддержка сельхозпроизводителей позволяет сохранить уровень производства и качество продуктов питания, а также обеспечивает рабочие места в сельских районах», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его мнению, возмещение части капзатрат на реализацию проектов поможет повысить эффективность сельского хозяйства, снизить издержки и увеличить продуктивность. Программы возмещения затрат на модернизацию и создание новых объектов АПК помогают компаниям обновлять оборудование, внедрять новые технологии и расширять производство. Благодаря этим мерам агропредприятия могут улучшать свою конкурентоспособность и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, подчеркнул Кабаков.



Компенсация капитальных затрат остается крайне важной мерой государственной поддержки, которая в первую очередь направлена на сокращение сроков окупаемости проектов и стимулирование инвестиционной активности, говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он отметил, что сегодня российские перерабатывающие предприятия активно наращивают как внутреннее производство, так и поставки на внешние рынки. Для этого, по его словам, необходимо обеспечивать сырьевую базу и вводить не менее 60 тыс. скотомест ежегодно. «В связи с этим сохранение капексов и увеличение доли компенсации является сильным сигналом для рынка. Предприятия животноводческой отрасли продолжат активно использовать эту меру и расширять мощности», — сказал Белов «Агроинвестору».



Господдержка АПК в 2024 году составит 558 млрд руб. В 2023 году господдержка сельского хозяйства составила 540 млрд руб. При этом с 1 января 2024 года в российском АПК обновилась конфигурация господдержки. Главное изменение — слились в одну сразу два вида субсидий, компенсирующая и стимулирующая. Компенсирующая субсидия была призвана возместить выпадающие доходы аграриев в растениеводстве, животноводстве и при агростраховании. Стимулирующие выплаты помогали с развитием тех отраслей, которые регионы считали приоритетными. Теперь субсидия снова будет единой.

