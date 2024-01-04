Новые проекты, дефицит кадров и низкие цены на зерновые

Сельхозпроизводители обращают внимание на важность внедрения цифровых технологий Агрохолдинг «Лазаревское»

В 2023 году агросектор в очередной раз столкнулся с новыми вызовами, однако в целом сохранил позитивную динамику развития. «Агроинвестор» спросил у участников рынка, каким для них стал прошедший год, какие знаковые события — для своих компаний или отрасли в целом — они могли бы отметить и какие планы строят на 2024-й.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко:



- В прошедшем году, несмотря на стремительную динамику и сложную конъюнктуру рынков, агрохолдинг «Степь» достиг новых рекордов. Неаудированная выручка по итогам года превысила 100 млрд руб., а валовой сбор в хозяйствах «Степь» превзошел рекордные показатели прошлого года на 8%, совокупный объем урожая по итогам 2023 года составил свыше 2,1 млн т. Все это стало возможным благодаря эффективной работе команды профессионалов, широкому применению высокотехнологичных решений в производстве и постоянному повышению стандартов работы.



Одно из главных достижений 2023 года для компании — сбор первого урожая пшеницы сорта «Система», который был выведен специалистами агрохолдинга совместно с партнерами. Новый сорт продемонстрировал хорошие показатели урожайности и устойчивость в непогоде. В некоторых донских хозяйствах сбор с гектара более чем на 14 ц выше среднего. При озимом севе под урожай 2024 года площади под новый сорт увеличены в три раза.



В новом году «Степь» продолжит развивать тренд импортозамещения. Очевидно, что в сельском хозяйстве будет планомерно расти запрос на цифровые технологии. Наш агрохолдинг — один из лидеров цифровизации в российском агросекторе, и наши задачи в этом направлении — разработка и внедрение высокотехнологичных решений, позволяющих повысить эффективность производства и нивелировать рост издержек. Кроме того, цифровизация способствует омоложению отрасли, делая ее более привлекательной для новых специалистов. Важной стратегической задачей для агрохолдинга в новом году станет продолжение активной работы с молодежью и привлечение молодых профессионалов.



Владелица и гендиректор агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская:



- Стоить начать с нашего IT-стартапа «Лазаревское ТЕХ». Мы запустили инновационный проект по неинвазивному взвешиванию животных совместно с Университетом «Иннополис» и Сбербанком. Эта технология поможет свинокомплексу сэкономить около 50 млн руб. в год.



Также отмечу наш завод по производству семян. Общий объем инвестиций в проект составил 805 млн руб. Завод станет крупнейшим в ЦФО, его производительность составляет 10 т/час. Под семеноводческое производство выделено 3 тыс. га из 25 тыс. га, которые есть в хозяйстве.



Самый большой упор у нас делается на модернизацию бизнес-процессов за счет внедрения цифровых технологий. Это касается всех областей и производств, которыми мы занимаемся. Мы начали с управленческого учета и агрономии. Сейчас постепенно будем оцифровывать склады свиноводства, КРС и переработку. И в связи с тем, что сейчас весь мир переходит в онлайн, мы в том числе развиваем свою маркетинговую стратегию по позиционированию компании в информационном пространстве.



Что касается сложностей, которые были в 2023 году, то хочу отметить кадровый голод. Раньше тоже были проблемы, но такой критической ситуации, как сейчас, никогда не возникало. Стоит сказать, что несмотря на то, что мы затянули пояса, сильно увеличили зарплаты. Рынок труда сейчас буквально лихорадит с учетом того, что нехватка кадров есть не только в сельском хозяйстве. Зарплаты за последние три года у нас выросли почти в два раза. Это просто колоссальная нагрузка на себестоимость. Но мы понимаем, что люди ― самое ценное. И если будут сотрудники, то будет и работа, а если нет, то все остальное вообще не имеет смысла. Поэтому на людях мы сейчас не экономим, но, как я уже сказала, зарплаты занимают колоссальную долю себестоимости.



Мои ключевые ожидания и планы на 2024 год ― это стабильность компании и поддержка прежних параметров. Мы продолжим оптимизировать процессы и, естественно, работать с убытками, находить разные способы и альтернативные решения вопроса путем модернизации бизнес-процессов и оптимизации расходов.



Заместитель директора агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:



- В 2023 году общая урожайность в нашей компании выросла, благодаря чему, несмотря на снижение цен на продукцию растениеводства и особенно зерновые, мы сохранили обороты. Кроме того, нам удалось получить льготные кредиты, хотя пришлось немного долго ждать согласования.



В наступившем году планируем увеличить площади обработки земель, хотя новые культуры в севооборот вводить не планируем. Также рассматриваем возможности инвестирования в переработку, но это решение мы будем принимать по результатам уборочной кампании 2024-го.



Директор по IT и инновациям компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Павел Конев:



- Для нашей компании значимым событием в прошедшем году стало расширение присутствия на большой воде: мы отправляли суда из четырех крупнейших глубоководных терминалов Черного моря — НКХП, НЗТ, КСК в Новороссийске и с зернового терминала Тамань.



Второе важное событие — цифровизация закупки сельхозпродукции. «Доставка Морем» выпустила собственное приложение, открыла аукционы на Национальной товарной бирже. Также мы настроили интеграцию с цифровым трейдером — «Агроклубом». За последний квартал 2023-го доля цифровых каналов в нашей закупке выросла до 25%.



Третье значимое событие — развитие финансовых линий. В этом году мы начали работу с Альфа-Банком, Росбанком, Райффайзенбанком и теперь сотрудничаем с семью из топ-12 крупнейших российских финансовых институтов.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков:



- В целом для нашей компании 2023 год был хорошим. Из минусов я бы отметил низкие цены на зерновые культуры — пшеницу, ячмень, кукурузу. По ним мы получили отрицательную рентабельность. Низкие цены на зерновые стали для нас главным событием года, это заставило нас пересмотреть их долю в производстве в 2024 году. Мы понимаем, что это, возможно, неправильно, но работать себе в убыток не можем: мы несем ответственность перед коллективом в 200 человек.



В то же время мы выращиваем много картофеля и сои, и эти культуры поддержали доходность нашей компании в прошедшем году, поэтому будем пересматривать севооборот в их пользу и уменьшать производство зерновых. От наступившего года у нас позитивные ожидания.



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