Минсельхоз: отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на экспортные возможности России

Сокращение закупок пшеницы со стороны Турции наблюдается на протяжении всего сезона НМТП

Отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на экспортные возможности России, сообщил Минсельхоз по итогам совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и экспортеров зерна. В новом сельхозсезоне отечественные экспортеры зерна будут активно работать на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а также развивать отношения с Индией и Китаем. По словам Лут, участники встречи пришли к единому мнению, что отказ Турции от импорта пшеницы не окажет влияния на экспортный потенциал России.



В новом сезоне планируется снижение предложения российского зерна на мировом рынке до 60 млн т. В текущем сезоне с учетом высокого урожая 2023 года Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн т зерновых, в том числе 53 млн т пшеницы.



Турция объявила о намерении ограничить импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября этого года. Минсельхоз Турции отмечал, что эта мера призвана поддержать турецких производителей в сложный летний сезон, когда цены на урожай существенно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина согласна, что отказ или сокращение закупок пшеницы со стороны Турции не окажет существенного влияния на отрасль, так как Россия наращивает поставки в другие страны. Так, отгрузки пшеницы в Бангладеш выросли в 2,5 раза, в Индонезию — почти в 30 раз, в Марокко — в восемь раз, в Нигерию — в 4,4 раза. Также в географии экспорта появляются страны, в которые раньше наша страна пшеницу вообще не поставляла.



Тюрина отметила, что сокращение закупок пшеницы со стороны Турции наблюдается на протяжении всего сезона. По итогам первых 11 месяцев текущего сезона страна снизила закупки на 32%. Если в прошлом сезоне Турция закупила 9,6 млн т пшеницы, то в этом — 6,6 млн т. По данным Минсельхоза США, Турция планирует наращивать собственное производство, а за счет этого и экспорт. Ведомство оценивает поставки пшеницы из Турции на внешние рынки в новом сезоне в 9,9 млн т против 7 млн т в текущем. Валовой сбор агрокультуры в этой стране оценивается в 20 млн т против 17,2 млн т в прошлом году.



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