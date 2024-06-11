Первая проба пшеницы нового урожая соответствует 2-му классу

В этом году валовой сбор снизится из-за погодных факторов М. Стулов

Первая проба пшеницы нового урожая, отобранная специалистами Ростовского филиала Центра оценки качества зерна от партии объемом 5 тыс. т в Калмыкии, позволяет отнести ее ко 2-му классу. Влажность исследованной пшеницы 10,2% при норме не более 14%, натура составляет 815 г/л при норме не менее 750 г/л, содержание белка — 15,75%, количество клейковины — 29%, загрязненность и зараженность вредителями отсутствуют, говорится в сообщении центра. «Пшеницу с такими качественными характеристиками, как правило, используют как улучшитель слабой пшеницы при производстве хлебопекарной муки. Результаты испытаний будут внесены в систему прослеживаемости ФГИС “Зерно”, после чего аграрий сможет реализовать партию», — рассказал директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов.



В испытательных лабораториях Центра оценки качества зерна в 2024 году по плану государственного мониторинга предполагается обследование 51,5 млн т твердой и мягкой пшеницы нового урожая в 29 регионах, что составляет около 70% от всего объема госмониторинга пшеницы в этом году.



Также уборочную кампанию начали в Крыму. «Планируемый объем урожая полностью удовлетворит внутреннюю потребность Республики Крым в продовольственном зерне. В целом площадь зерновых в Крыму в текущем году составила более 550 тыс. га, — отметила врио министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова. — В том числе ячменя озимого и ярового — порядка 182 тыс. га, пшеницы озимой и яровой — больше 300 тыс. га, гороха — свыше 23 тыс. га».



Федеральный Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, однако может скорректировать его из-за засухи, говорила глава министерства Оксана Лут в интервью телеканалу «Россия-24» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, из-за весенних заморозков посевы погибли на площади более 1 млн га, еще около 700 тыс. га пострадало, однако аграрии почти справились с пересевом. Беспокойство вызывает только подступающая засуха, отмечала министр.



РБК накануне сообщил, что из-за погодных условий — майских заморозков и засухи — южные регионы могут остаться без части урожая зерновых и овощей. Полностью восстановить посевы оказалось невозможно из-за высохшей почвы. Так, например, губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума оценил потери урожая в регионе на уровне 30%, писал «Коммерсантъ». При этом он напомнил, что показатели сбора урожая в Ростовской области стабильно росли на протяжении примерно десяти лет. В прошлом году было намолочено 16,4 млн т зерновых.



Дума Ставропольского края в конце мая оценивала, что урожай зерновых в регионе из-за погодных факторов может снизиться на 17%. «Год для аграриев непростой. <…> Но Ставропольский край будет с хлебом, зерна будет достаточно как для наших собственных потребностей, так и для того, чтобы несколько миллионов тонн отправить на экспорт», — говорил спикер краевого парламента Николай Великдань (цитата по ТАСС).



Урожай в Краснодарской крае может оказаться на 15-20% меньше, чем планировалось в феврале, когда оценивались результаты выхода озимых из зимовки, рассказал «Ведомости Юг» вице-губернатор региона Андрей Коробка. Причина снижения — засухи, заморозки и град.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

