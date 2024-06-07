Минсельхоз может понизить прогноз урожая из-за засухи

Аграрии почти справились с пересевом после заморозков Pixabay

Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 132 млн т, и пока не меняет его, хотя допускает корректировку в случае засухи. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала глава ведомства Оксана Лут. «Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее, мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого», — цитирует ее агентство.



По словам министра, российские аграрии почти справились с пересевом после заморозков, из-за которых погибло чуть более 1 млн га посевов, пострадало — еще около 700 тыс. га. Беспокойство вызывает только подступающая засуха: в ряде регионов Приволжья и Центра довольно мало влаги в почве. Однако, если пройдут дожди, то удастся выйти на прогнозируемые объемы валового сбора зерна, хотя «яровые всегда дают меньше, чем озимые», отметила Лут.



На фоне ухудшения видов на урожай цены на зерно растут, и они еще немного увеличатся, считает Минсельхоз. «Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства», — подчеркнула Лут, добавив, что разумный рост цены — это хорошо. При этом резкого скачка цен ведомство не ожидает.



Также министр обратила внимание, что сейчас у аграриев нет потребности продавать зерно в интервенционный фонд, однако если она появится — у них будет такая возможность. «Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете 5 млн т, 3 млн т закупили, 2 млн т осталось», — сказала она.



4 июня закупки зерновых в интервенционный фонд прошли на новом минимальном уровне — 540 т, что на 270 т меньше прошлого антирекорда, который был поставлен 27 мая, следует из материалов Национальной товарной биржи (ходит в группу «Московская биржа»). Объем был представлен единственной партией пшеницы 3-го класса урожая прошлого года, на которую был заключен единственный контракт на поставку стоимостью 8,4 млн руб. Всего с 11 декабря прошлого года закуплено 1,53 млн т зерна на 15,59 млрд руб. или запланированных Минсельхозом 2 млн т.



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