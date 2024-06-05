Минсельхоз: большая часть пострадавших от заморозков площадей уже пересеяна

Посевная кампания в стране подходит к завершению Д. Абрамов

Большая часть пострадавших от заморозков площадей в России уже пересеяна, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на совещании президента Владимира Путина с правительством. По ее словам, возвратные заморозки привели к потере более 1 млн га посевов, это около 1,2% от общей площади. Большая часть этих участков уже пересеяна. «Еще порядка 700 тыс. га пострадало, из которых 600 тыс. га — зерновые, на этих площадях будет снижение урожайности. Также повреждено более 13,5 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений», — добавила министр.



Из-за ущерба 11 регионов ввели режим чрезвычайной ситуации на своем уровне, Минсельхоз инициировал вопрос введения федерального режима ЧС, рассказала Лут. Она подчеркнула, что министерство находится в постоянном контакте с региональными властями, аграриями и страховыми компаниями. На данный момент объем страховых выплат уже составил 600 млн руб.



Посевная кампания в стране подходит к завершению: к 4 июня яровыми было засеяно почти 50 млн га — 90% от запланированных площадей, привела данные глава Минсельхоза. Из-за непростых погодных условий темп посевной кампании отстает примерно на два-три дня, но к 10 июня, по словам Лут, работа должна быть закончена. «В целом общая посевная площадь на этот год с учетом озимых и яровых увеличена на 300 тыс. га, и составит 84,5 млн га. Через неделю часть регионов Юга и Северного Кавказа уже планируют выйти на уборку нового урожая», — сказала Лут.



Также она обратила внимание, что обеспеченность аграриев основными ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза и сбоев нет. Так, цены на ГСМ сейчас ниже, чем в период пикового роста в сентябре прошлого года, информация о дефиците топлива и перебоях с поставками из регионов не поступала. Также в штатном режиме идет закупка минудобрений: с начала года аграрии приобрели уже 2,8 млн т, это на 74 тыс. т больше, чем в 2023-м. Потребность в семенах полностью удовлетворена, причем в этом году отдавался приоритет отечественной селекции, подчеркнула Лут.



Она также сказала, что прогноз урожая зерновых остается на уровне 132 млн т, масличных — 28 млн т. «Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала как по сырью, так и по продуктам переработки», — заверила министр, уточнив, что экспорт зерновых в новом сезоне ожидается на уровне 60 млн т. Сбор сахарной свеклы, по прогнозу агроведомства, составит 45,5 млн т, картофеля и овощей в организованном секторе 7,3 млн т и 7,4 млн т соответственно. Урожай кормовых культур с учетом переходящих остатков позволит полностью обеспечить потребности животноводов, добавила глава Минсельхоза.



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