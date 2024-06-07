Турция приостановит импорт пшеницы

На середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы Е. Разумный

Турция запретит импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Эта и ряд других мер приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, говорится на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства страны. В сообщении уточняется, что сроки действия ограничения могут быть пересмотрены.



По данным Союза экспортеров зерна, которые приводит «Коммерсантъ», на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы, однако в натуральном выражении поставки в республику сократились на 23% к прошлому сезону, достигнув по итогам мая 6,5 млн т. По словам председателя Союза Эдуарда Зернина, Зерновому агентству Турции (TMO) удалось сформировать значительные запасы — более 9 млн т, и сейчас, вероятно, ТМО будет реализовывать этот объем.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что ограничение на импорт пшеницы со стороны Турции — серьезный вызов для российских аграриев. «Мы исторически экспортировали в Турцию достаточно большие объемы в первой половине сезона», — поясняет он. Запрет, по мнению эксперта, связан, во-первых, с желанием турецких властей «сделать широкий жест» для фермеров и показать им, что конкуренции с дешевым импортным зерном, как это происходит в Европе, у них не будет.



Во-вторых, продолжает Корбут, у Турции достаточно большие запасы пшеницы — порядка 9 млн т, из которых около 7 млн т были поставлены Россией в этом сезоне. Эти объемы будут переработаны и отправлены на экспорт в виде муки, макарон и др. По словам Корбута, в год Турция в среднем экспортирует около 4 млн т муки. То есть, объясняет он, за счет ограничений удастся сбыть зерно урожая прошлого года и позже продолжить закупки уже нового урожая. Причем ограничения на импорт могут привести к снижению мировых цен, которые в последнее время укреплялись. «Это расчет на то, что есть шанс потом вернуться к импорту с более низкими ценами», — полагает он.



Даже временный уход такого крупного покупателя как Турция, с которым давно налажены связи, естественно вызовет дисгармонию в экспортной деятельности, продолжает Корбут. «Это сказывается на закупочных ценах у сельхозпроизводителей, и почему-то обычно сказывается так, что цена идет вниз. С другой стороны, ничего критичного в этом нет: у нас урожай пшеницы будет существенно ниже, чем в прошлом году <...> и пережить этот период мы сможем», — прокомментировал он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что Турция вряд ли будет продлевать действие ограничения, так как местные власти ранее сообщали о планах по наращиванию мукомольных мощностей. «При таких планах несколько удивительны столь резкие ограничения, но мы понимаем, что запасы пшеницы в Турции очень большие», — говорит он. По мнению Петриченко, сейчас экспортеры будут пытаться увеличить объемы поставок на другие рынки.



В новом сезоне Россию ждет существенное снижение экспортного потенциала, поэтому вряд ли ограничение на импорт со стороны Турции сильно ударит по аграриям, считает он. Конечно, продолжает Петриченко, подобные меры окажут временное негативное влияние на цены, которые в последнее время укреплялись, но это снижение будет нивелировано падением производства зерна в России: по прогнозу «ПроЗерна», урожай пшеницы в этом году может быть на 12,9% меньше, чем в прошлом, когда он составлял 92,8 млн т, всего зерна — на 12,6% (в 2023-м — 144,9 млн т). «И это весьма оптимистичный прогноз. Возможно, в перспективе придется пересматривать его в сторону снижения. Это означает, что наш экспортный потенциал снизится как минимум на 20 млн т зерна. На этом фоне временное закрытие Турции не выглядит столь драматично», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



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