Экспортные цены на пшеницу с начала мая выросли на 12%

В мае экспорт пшеницы может достигнуть 4,5 млн тонн с учетом поставок в страны ЕАЭС Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросли на $30/т к уровню начала мая, до $245/т и выше (FOB). Цена на французскую пшеницу увеличилась на $27/т, до $267/т, германская подорожала на $19/т, до $266/т, американская — на $37/т, до $269/т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса».



Среди основных причин повышения цен на мировом рынке аналитики называют снижение потенциала валового сбора пшеницы в России из-за майских заморозков в ряде регионов, недостаточные осадки в центрально-европейской части страны, а также отставание ярового сева в ряде регионов Урала и Сибири из-за холодной и дождливой погоды. По данным Минсельхоза, к 15 мая яровые культуры были посеяны на 24,8 млн га, или 44,5% от плана (55,9 млн га). На аналогичную дату прошлого года было посеяно на 4,6 млн га больше. В том числе сев пшеницы отставал на 2,2 млн га.



Центр ценовых индексов (ЦЦИ) ранее сообщил, что к 17 мая рассчитываемый им экспортный индекс пшеницы с протеином 12,5% вырос до $236/т (FOB Новороссийск), что на $16/т, или 7% больше, чем неделей ранее. Одним из факторов повышения цен стали майские заморозки, которые привели к гибели посевов в некоторых регионах Центрального федерального округа, Юга и Поволжья. Согласно третьему ежеквартальному консенсус-прогнозу, подготовленному ЦЦИ, оценка потенциала валового сбора зерновых по сравнению с февральским прогнозом была снижена на 7,5 млн т, до 134 млн т, в том числе пшеницы — на 4,4 млн т, до 86,1 млн т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 2,6 тыс. руб./т к уровню двумя неделями ранее, до 17-17,2 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 1,95 тыс. руб./т, до 14,2-14,5 тыс. руб./т, сравнили аналитики «Русагротранса». В прошлом году в этот период цены бы на уровне 13,15 тыс. руб./т и 12,7 тыс. руб./т соответственно.



Внутренний рынок пшеницы активно укреплялся под влиянием спроса трейдеров, однако сельхозпроизводители придерживают продажи на фоне высокой волатильности рынка, отмечают аналитики. Так, цены на пшеницу с протеином 12,5% на Юге выросли на 1,6 тыс. руб./т, до 13,8-14 тыс. руб./т (EXW элеватор, без НДС), в Центре — на 1,65 тыс. руб./т, до 11,8-12,2 тыс. руб./т, в Поволжье — на 1,75 тыс. руб./т, до 11,8-12,5 тыс. руб./т. В Сибири индикативные цены на пшеницу 4-го класса увеличились на 450 руб., до 10,2-11,2 тыс. руб./т. Рынок малоактивен, сельхозпроизводители занимаются севом яровых культур и пересевом пострадавших из-за заморозков площадей, комментирую аналитики «Русагротранса».



Тем не менее, они повысили прогноз экспорта пшеницы в мае с 4,2 млн т до 4,4-4,5 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. С 1 по 20 мая уже отгружено более 3 млн т. По итогам текущего сезона вывоз российской пшеницы может достичь 54 млн т, предыдущая оценка аналитического центра «Русагротранса» была на уровне 53,1 млн т.



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