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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз США: Россия пятый сезон подряд будет крупнейшим экспортером пшеницы

Объем вывоза сократится на фоне снижения урожая

| Агроинвестор |

В 2023/24 году Россия расширила свое господство на многих рынках Ближнего Востока и Африки
В 2023/24 году Россия расширила свое господство на многих рынках Ближнего Востока и Африки

По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2024/25 Россия поставит на экспорт 52 млн т пшеницы (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Это на 1,5 млн т меньше, чем оценка вывоза в текущем сезоне, тем не менее, наша страна сохранит первое место в мире по объему поставок пшеницы: ближайший конкурент — ЕС — согласно прогнозу, отгрузит на внешние рынки 34 млн т агрокультуры. «Ожидается, что в 2024/25 торговом году (июль/июнь) конкуренция между Россией, Европейским союзом и Украиной останется жесткой. По прогнозам, Россия пятый год подряд будет крупнейшим мировым экспортером, несмотря на то что прогноз экспорта снизился на 1,5 млн т по сравнению с предыдущим годом из-за меньшего урожая», — говорится в обзоре ведомства.

«В 2023/24 году Россия расширила свое господство на многих рынках Ближнего Востока и Африки, которые ранее зависели от поставок из ЕС или Украины. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024/25 году, поскольку российские поставки, вероятно, останутся конкурентоспособными по цене по сравнению с другими черноморскими и европейскими поставщиками», — считает американское агроведомство. Вывоз из ЕС, по прогнозам, уменьшится на 1 млн т по сравнению с предыдущим сезоном из-за снижения производства, особенно для ключевой страны-экспортера — Франции. Экспорт из Украины может сократиться на 3,5 млн т, до 14 млн т, также из-за падения производства, считают аналитики. Они также прогнозируют, что Россия, ЕС и Украина будут бороться за долю рынка на Ближнем Востоке и в Европе.

Мировая торговля пшеницей, по прогнозам, будет на самом низком уровне с 2021/22 года из-за меньшего урожая во многих основных странах-экспортерах, хотя это все еще третий по величине показатель за всю историю наблюдений, говорится в обзоре. При этом поставщики высококачественной пшеницы — Канада, Австралия и США — в 2024/25 году соберут более крупные урожаи, что усилит конкуренцию в Западном полушарии и Азии. Экспорт из Канады, по прогнозам аналитиков, увеличится на 500 тыс. т по сравнению с предыдущим годом, до 24,5 млн т. Вывоз из США, как ожидается, вырастет на 1,5 млн т, до 21 млн т, в частности благодаря конкурентоспособным ценам. Несмотря на расширение производства, экспорт из Австралии, по прогнозам, сократится на 2,5 млн т, до 22 млн т на фоне возросшей конкуренции.

Валовой сбор пшеницы в России в этом году американские аналитики прогнозируют на уровне 88 млн т против 91,5 млн т в 2023-м (согласно Росстату, урожай составил 92,8 млн т без учета новых регионов, в том числе в Крыму собрали 1,35 млн т). Объем потребления, оценочно, может снизиться на 250 тыс. т, до 39,75 млн т, запасы прогнозируются на уровне почти 8 млн т против 11,4 млн т по итогам сезона-2023/24. Мировое производство пшеницы в новом сезоне может составить почти 798,2 млн т (787,7 млн т в текущем сельхозгоду), потребление — почти 802,4 млн т (800,3 млн т), запасы — 253,6 млн т (257,8 млн т).

Аналитический центр «» 8 мая понизил прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т на фоне засухи, и не исключил корректировки до 87-88 млн т, если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая. Кроме того, ущерб от второй волны заморозков может дополнительно понизить оценку на 1-2 млн т. () ранее из-за засухи на юге понизил прогноз валового сбора зерна со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т. Гендиректор Дмитрий Рылько не исключает дальнейшего понижения прогноза и в связи с заморозками. 

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