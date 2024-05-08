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Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая пшеницы

В дальнейшем оценка может быть уменьшена еще на 3-4 млн тонн

| Агроинвестор |

Прогноз урожая снижен из-за засухи и заморозков
Прогноз урожая снижен из-за засухи и заморозков

Аналитический центр «» понизил прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т, сообщили «» в компании. При этом снижение валового сбора пшеницы на Юге будет частично компенсировано ростом производства в других регионах, ожидают аналитики. В прошлом году урожай агрокультуры составил 92,8 млн т.

Оценка валового сбора пшеницы в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах снижена на фоне засушливых условий, которые наблюдались на протяжении почти всего апреля, а также из-за заморозков в конце прошлой и на текущей неделе. Урожай пшеницы в этих округах может уменьшиться на 2,1 млн т по сравнению с апрельским прогнозом аналитиков «» и в сумме составить 35,6 млн т, что станет самым низким показателем за четыре года. Тем не менее, такой сбор будет выше среднего за пять лет в 34,8 млн т. В прошлом году регионы Юга и Северного Кавказа собрали 38,5 млн т пшеницы.

В Центре благодаря достаточному количеству осадков и в целом хорошему состоянию посевов урожай может достигнуть 21,3 млн т — на уровне прошлого года и выше среднего за пять лет (20,6 млн т), прогнозирует «». В Поволжье валовой сбор ожидается немного ниже прошлогоднего показателя — 18,65 млн т против 19 млн т, но выше среднего пятилетнего значения (16,7 млн т). В целом прогноз урожая по этим двум макрорегионам существенно не измененился по сравнению с концом апреля, отмечают аналитики. В Сибири ожидается рост производства пшеницы до 9,7 млн т, тогда как в 2023 году из-за весенне-летней засухи урожай составил 8,7 млн т.

При этом заморозки, пришедшие в начале мая, замедлят развитие озимых и могут привести к снижению их урожайности, поскольку культуры достигли уязвимых фаз развития, предупреждает «». «Если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на Юге, как и в целом по России, может быть снижен дополнительно на 3-4 млн т, до 87-88 млн т. Ущерб от второй волны заморозков 9-10 мая также может дополнительно понизить оценку, прежде всего, в Центральной России и Поволжье — на 1-2 млн т», — добавляют аналитики.

На прошлой неделе () понизил прогноз валового сбора зерна в этом году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т. Основная причина корректировки — засуха на юге. Вчера гендиректор Дмитрий Рылько сказал «Интерфаксу», что не исключает понижения прогноза и в связи с заморозками. «Ситуация выглядит тревожно по всей европейской территории страны, мы видим точечные, но значимые проблемы во всех местах. Где-то больше, где-то меньше, но они есть», — цитировало его агентство.

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