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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ИКАР понизил прогноз урожая зерна

Основная причина — засуха на юге

| Агроинвестор |

Эксперты не исключают дальнейшего уменьшения прогнозов валового сбора зерна
Эксперты не исключают дальнейшего уменьшения прогнозов валового сбора зерна

() понизил прогноз валового сбора зерна в этом году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т, пишет «Интерфакс». Оценка экспорта зерна в новом сезоне уменьшена с 68 млн т до 64,5 млн т, в том числе пшеницы — с 52 млн т до 50,5 млн т.

«Основная причина снижения — классическая засуха на юге, там мы видим большие проблемы в трех основных регионах — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях с "прихватом" части Воронежской и Волгоградской областей», — пояснил агентству гендиректор Дмитрий Рылько, добавив, что в других регионах, например в Центре, есть некоторое улучшение ситуации. В то же время эксперт не исключил дальнейшего снижения прогноза на фоне засухи. Согласно проекту Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года, в этом году урожай зерновых в России ожидается на уровне 132 млн т.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко в конце апреля на международной конференции «Кормопроизводство-2024» говорил, что его прежние ожидания по сбору 141 млн т зерна не оправдываются. «Становится все хуже, поэтому маятник качнулся в другую сторону. Полагаю, что теперь будет менее 140 млн т, и может быть даже, если засуха на юге распространится и усилится, увидим 135-136 млн т без новых территорий», — цитировал его «Финмаркет». Урожай пшеницы вместо 90 млн т может составить 88 млн т, ячменя — 18 млн т (прежний прогноз — 19,5 млн т), кукурузы — около 15 млн т (18,8 млн т). Экспортный потенциал в новом сельхозгоду Петриченко оценивал в 55,2 млн т зерна, включая 43,2 млн т пшеницы.

Аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в майском обзоре «незначительно» понизили прогноз производства пшеницы в России — до 93 млн т, поскольку засушливые условия привели к дефициту влаги в почве на юге страны.

Аналитический центр «» в апреле понизил прогноз валового сбора пшеницы на 1 млн т до 93 млн т. В том числе оценка урожая озимой пшеницы была уменьшена с 69,2 млн т до 68,2 млн т, яровой — осталась на уровне 25,7 млн т. Корректировка связана с засушливыми погодными условиями на Юге, который является крупнейшим производителем агрокультуры в стране: на его долю приходится более 40% от всего урожая. Уровень влаги в макрорегионе к третьей декаде апреля за последние 30 дней составлял 60-80% от нормы, а минимальная температура на 2-4 °C превышала среднюю.

В апреле на полях Ставропольского края, Крыма и Ростовской области из-за дефицита влаги сформировалось меньшее количество колосьев озимой пшеницы, что может привести к недовыполненности колоса и повышенной щуплости зерна, говорится в агрометеорологическом обзоре Гидрометцентра России. «В восточной половине Южного федерального округа на фоне возможного дефицита осадков угроза засухи сохранится», — сообщил Гидрометцентр. Пониженное увлажнение верхнего слоя почвы наблюдается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это также повлияло на ход посевной и малоблагоприятно сказалось на прорастании семян и появлении всходов.

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