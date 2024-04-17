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Минсельхоз: в 2024 году урожай зерна может снизиться до 132 млн тонн

Производство масличных также может уменьшится

| Агроинвестор |

Минсельхоз прогнозирует уменьшение производства продукции растениеводства на 6,5%
Минсельхоз прогнозирует уменьшение производства продукции растениеводства на 6,5%

В 2024 году урожай зерновых в России ожидается на уровне 132 млн т, что ниже показателя прошлого года — 144,9 млн т. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года. Также прогнозируется, что урожай масличных в 2024 году может составить 28 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем в 2023-м. Производство сахарной свеклы также снизится до 47 млн т по сравнению с 53,1 млн т в прошлом году, допускает агроведомство.

В целом прогнозирует уменьшение производства продукции растениеводства в текущем году на 6,5% относительно 2023-го, но по сравнению с 2020 годом рост составит 7,5%. Общее производство продукции сельского хозяйства снизится на 2,9% по сравнению с прошлым годом, но увеличится на 7% относительно 2020-го. Причиной снижения министерство называет высокую базу 2023 года. Ранее сообщал о снижении сельхозпроизводства на 0,3% в 2023 году после роста на 11,3% в 2022-м. Производство растениеводческой продукции уменьшилось на 1,1% (против +17,6% в 2022 году).

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко считает, что прогнозировать урожай масличных можно не раньше мая. «По зерновым я с пониманием смотрю на то, что видит определенные опасения по их развитию, в частности, это опасения по погоде и вегетативному процессу. По моей мартовской оценке, урожай зерновых в 2024 году составит 140 млн т без учета новых регионов. Возможно, в апреле эта цифра будет корректироваться», — рассказал он «».

По словам Петриченко, посевная в России идет с небольшим опережением относительно аналогичного периода прошлого года — засеяно 9,6% площадей. Эксперт отметил, что оценить влияние паводков в ряде регионов России на посевную кампанию пока невозможно, так как там она еще не началась. «Для этих регионов апрель — это не посевной месяц. Об этом можно будет говорить только тогда, когда станет ясно, какой ущерб паводки нанесли именно сельхозугодьям. Зачастую они бывают там, где нет сельхозугодий», — добавил Петриченко. 

Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой согласен, что говорить о снижении урожая масличных в 2024 году пока преждевременно, хотя на рынке действительно проявляются факторы, которые могут сформировать именно понижательную тенденцию. В их числе он назвал увеличение доли высева отечественных семян, которые вызывают опасения у российских сельхозпроизводителей, а также снижение уровня рентабельности в растениеводстве. Кроме того, ситуация с озимым рапсом оказалась в этом году уже не самой благоприятной, однако назвать это прямой угрозой для всего урожая нельзя, считает аналитик.

Что касается отдельно взятых культур, то в целом есть предпосылки для увеличения валового сбора сои и расширения площадей под ней: на данный момент она одна из самых маржинальных в линейке масличных и зерновых, прокомментировал Лозовой «». «К слову, в текущем сезоне конкуренция за высокопротеиновые бобы среди переработчиков не только была, но и остается высокой — это толкает цены на отечественное сырье вверх, несмотря на достаточно негативную мировую конъюнктуру из-за рекордных урожаев в Южной Америке, — рассказал Лозовой. — На рынке подсолнечного масла с начала марта наблюдается рост котировок на экспортном направлении — цены уже озвучиваются в диапазоне $820-840 за тонну, хотя в начале прошлого месяца это был уровень в $770-780 за тонну». На этом фоне вверх пошли и рублевые цены на подсолнечник: по оценкам эксперта, стоимость маслосемян в апреле выросла во всех ключевых макрорегионах — в Центре, на Юге и в Поволжье.

Ранее OleoScope уже отмечал, что к концу сезона ожидается частичная распродажа скопившихся остатков подсолнечника у сельхозпроизводителей и масла у экспортеров, что также в среднесрочной перспективе может поддержать рынок. «И здесь же важно отметить, что спрос на российские масличные остается стабильным и устойчивым — отрасль готова переработать весь урожай с учетом всех переходящих остатков. А более высокая доходность масличных против зерновых по-прежнему явно прослеживается», — заключил аналитик. 

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