Минсельхоз рассчитывает на хороший урожай зерновых в этом году

Посевная кампания идет без сбоев flickr.com

Минсельхоз ожидает получить хороший урожай зерновых в 2024 году при благоприятных погодных условиях. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин сказал в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия». Он отметил, что более 94% посевов находятся в нормальном состоянии. Разин также сообщил о расширении посевной площади с 79,9 млн га пять лет назад до более чем 84,5 млн га по плану в этом году. «Это значительное увеличение производства, которое позволяет нам радоваться результатам наших аграриев и занимать лидирующие позиции на мировой арене», — подчеркнул замминистра.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что новый урожай ожидается меньше, чем в прошлом году. По его словам, озимые сохранились хорошо, поэтому большого пересева не ожидается. В то же время эксперт ожидает снижения площади сева яровой пшеницы и ячменя. «Посевная идет штатно, несколько активнее прошлых лет, но нужно помнить, что это только начало. Засеяно всего 3,3% от всего объема площадей», — отметил Петриченко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что урожай зерна в новом сезоне может составить 147 млн т. В 2023 году Россия получила второй по объему урожай зерна в истории страны — около 143 млн т, с учетом новых регионов примерно 147 млн т.



Разин в интервью ТАСС отметил, что обеспеченность семенами сейчас значительно выше, чем в прошлом году. «Более 100% семян зерновых и зернобобовых уже подготовлены к посеву. Общая подготовка семян идет опережающими темпами по сравнению с прошлым годом, что создает благоприятные условия для успешной кампании», — подчеркнул он, обратив внимание на рост доли семян отечественной селекции.



Разин также сообщил что план закупки минеральных удобрений ежегодно выполняется, и 2024 год не стал исключением. По его словам, план по закупке минеральных удобрений уже превышен на 1%, а по аммиачной селитре — более чем на 2%. Посевная кампания в России, по словам замминистра, проходит без сбоев, и работы на полях проводятся с опережением прошлогоднего темпа, сейчас яровыми засеяно более 1 млн га.



27 марта аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России на 0,4 млн т до 94 млн т. В том числе прогноз сбора озимой пшеницы был повышен на 0,5 млн т до 68,2 млн т, в то время как оценка по яровой пшенице снижена на 0,2 млн т до 25,7 млн т. Общее улучшение прогноза связано с благоприятными погодными условиями для озимых культур, однако аналитики предупреждают, что ситуация может измениться. Российский зерновой союз 11 марта прогнозировал, что в целом урожай зерна в этом году может достичь 145 млн т, включая 92-93 млн т пшеницы.



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