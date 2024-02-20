Минсельхоз оценил экспорт продукции АПК в 2023 году в $43,5 млрд

Основными торговыми партнерами России являются страны Евразийского экономического союза, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии Е. Егоров

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на сумму $43,5 млрд, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на зерновом форуме в Дубае, пишет «Интерфакс». Она отметила, что после окончательного подсчета возможны небольшие корректировки. Одной из ключевых позиций экспорта Лут назвала зерновые культуры. «Мы поставили нашим партнерам за прошлый год 66 млн т, включая 51 млн т пшеницы», — отметила она, подчеркнув, что Россия сохранила лидирующую позицию в мире по экспорту пшеницы.



По ее словам, потенциал поставок зерна на внешние рынки в текущем году оценивается примерно в 70 млн т. Лут подчеркнула, что основными торговыми партнерами России являются страны Евразийского экономического союза, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В 2022 году экспорт продукции АПК, по данным ФТС, составил $41,3 млрд.



Касаясь ценовой ситуации на рынке, Лут отметила, что «на любом рынке, включая зерновой, увеличивается внутренняя себестоимость производства». «За последние два года значительно выросла стоимость внутренней логистики. Внешняя логистика достаточно волатильна и всегда влияет на конечную цену, поэтому необходимо учитывать все эти факторы при формировании конечной стоимости зерна», — пояснила замминистра. Тем не менее, она считает, что российская зерновая продукция остается одной из самых доступных с точки зрения соотношения цены и качества.



Лут также отметила, что сейчас Минсельхоз рассматривает возможность предоставления гарантий ключевым партнерам для обеспечения необходимых объемов зерновых культур для поддержания продовольственной безопасности стран. «Вопрос цены является вопросом согласования, который может быть решен в ходе наших обсуждений. Однако мы считаем, что основное значение имеют гарантии. Государство может предоставить такие гарантии, и мы призываем наших партнеров и коллег идти по этому пути», — подчеркнула замминистра.



Основными рисками во внешней торговле Лут назвала вопросы расчетов. «Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, связанными с низкой долей расчетов в национальных валютах, которая составляет до 10% от нашего экспорта зерновой продукции», — отметила она. Лут напомнила, что в 2023 году урожай зерна в России составил 147 млн т, включая 96 млн т пшеницы (с учетом новых регионов). «Фактический объем производства составил около 12,3% от мирового производства пшеницы и 15% от мирового производства ячменя. Эти две культуры являются основными для нас», — добавила она.



Замруководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Андрей Кучеров в начале февраля говорил, что в 2023 году экспорт продукции АПК превысил $46 млрд. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41809-eksport-produktsii-apk-v-2023-godu-vyros-na-12/ По его словам, в 2022-м Россия была на 17-м месте в мировом рейтинге аграрных экспортеров. Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко считает, что оценка Лут по экспорту продукции АПК более корректна, так как она более поздняя и учитывает все данные по внешнеторговой деятельности за 2023 год.



Снитко отметила, что в структуре экспорта доминируют зерновые — более трети, а если к ним добавить продукцию масложировой промышленности и рыбной отрасли, то это составит более ¾ экспорта. Увеличения показателей по вывозу зерна и растительных масел обусловлено высоким урожаем в стране два года подряд, развитием новых направлений поставок, прокомментировала Снитко «Агроинвестору». Главные покупатели российского продовольствия — Турция, Казахстан, Китай, Египет. В 2023 году Россия заняла 25% мирового рынка пшеницы и треть рынка подсолнечного масла. По оценке Снитко, ценовая конъюнктура позволит сохранить экспортные доходы отрасли в 2024—2025 годах на уровне не менее $37-39 млрд.



Оценки экспорта, превышающие $45 млрд, были озвучены представителями правительства и Минсельхоза ранее, когда не была доступна информация об объемах вывоза в последние месяцы 2023 года. Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что темпы роста экспорта в январе-октябре позволяли выйти на этот показатель по итогам года. Но в ноябре и декабре объемы значительно снизились к сопоставимым месяцам 2022-го — на 13% и 17% соответственно. Это произошло как под влиянием сложных погодных условий, затруднивших отгрузку в портах, так и в связи с высокой базой прошлого года, когда поставки в последние месяцы календарного года компенсировали провал отгрузок рекордного урожая в начале сезона, отметил эксперт.



Несмотря на пересмотр оценки объемов экспорта 2023 года, рост его стоимости на 4% к предыдущему году — это значительное достижение отрасли, поскольку этот рост обеспечен в условиях значительного снижения цен, уверен Терновский. По его мнению, основным фактором увеличения стали рекордные урожаи зерновых и масличных, при том, что в базу сравнения попала первая половина 2022 года со сравнительно небольшими объемами отгрузок. Он ожидает, что в текущем году объемы экспорта будут сопоставимы с 2023-м, объемы зерна, не вывезенные в последние месяцы 2023-го, попадут в статистику экспорта 2024-го. «Поддержку экспорту также окажет рекордный урожай масличных. При этом со стороны снижения стоимости экспорта будет по-прежнему действовать ценовой фактор. В прогнозе внешних продаж пока есть большая неопределенность, связанная с размером будущего урожая и цен в первой половине следующего сезона», — заключил эксперт.



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