В ИКАР назвали причины снижения мировых цен на пшеницу

На рынок давили прогнозы и значительные переходящие запасы Pixabay

Мировые и российские аналитики ожидали существенного роста цен на зерновые, в первую очередь на пшеницу, во второй половине текущего сезона. Но тренд оказался совершенно другим. Так, индекс CRB (все биржевые товары) во время пандемии сильно вырос, потом несколько снизился, но пшеница (FOB Мексиканский залив) примерно соответствовала этому индексу, однако в определенный момент «что-то с ней произошло такое серьезное, что она сильно оторвалась и пошла вниз, стала тонуть», — рассказал в ходе конференции «Где маржа 2024» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



«Если переводить это на российские FOB по трем ключевым культурам (пшеница с протеином 12,5%, кукуруза и ячмень), то выглядит это довольно печально. Достигли сверхвысокого уровня — это было в марте-апреле 2022 года, и с этого момента идет почти постоянное сползание наших цен вниз», — сказал Рылько. По его словам, одно из объяснений падения — резко увеличившаяся стоимость денег в мире: никогда еще не было ситуации, чтобы она росла так быстро, и это сильно подорвало возможности многих развивающихся стран импортировать товары. В итоге объемы поставок пшеницы почти от всех крупнейших стран-экспортеров снизились, причем довольно большие объемы вывозились без оплаты по факту. Такая ситуация наблюдалась не только с российским зерном, отметил Рылько. В результате остатки по экспорту у ведущих поставщиков превышают уровень прошлого года.



Вторая причина падения — промахи аналитиков по балансам — урожаю, экспорту и др. Как пример Рылько привел Украину: в мае Минсельхоз США оценивал отгрузки кукурузы и ячменя оттуда в 19 млн т, а сейчас — уже в 25 млн т. В ИКАР считают, что американское агроведомство продолжает серьезно недооценивать Украину. По пшенице оценка Минсельхоза США выросла с 10 млн т до 15 млн т, потенциал по расчетам ИКАР — 17 млн т, по кукурузе и ячменю — минимум 30 млн т. По урожаю в России Минсельхоз США тоже был неточен: в мае для пшеницы — 45,5 млн т, сейчас — 51 млн т, оценка ИКАР — минимум 52 млн т.



«Второй сезон подряд имеет место одна история: переток украинского зерна через сухопутную границу в ЕС. И это очень серьезно меняет зерновые балансы ЕС», — говорит Рылько. Так, в конце июля европейские аналитики оценивали запасы пшеницы в 13,2 млн т, сейчас — в 14,6 млн т. «Многие считают, что это все 17 млн т как минимум, а может и больше», — добавил он. В результате этой недооценки и потока зерна из Украины образуется высокий и непредвиденный запас зерна, который давит на европейский рынок. Наконец, еще «одна из причин того, что случилось с ценами на американскую пшеницу — это мы их утопили, ну и тонули вместе с ними», — в шутку заметил эксперт.

