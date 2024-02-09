Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта российской пшеницы

Минсельхоз России накануне распределил основную часть квоты на экспорт зерна Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем февральском отчете сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на январском уровне — 51 млн т. Оценка урожая в 2023 году — 91 млн т (без учета Крыма и новых регионов) — также осталась без изменений, как и прогноз по переходящим остаткам — 11,94 млн т. Оценку производства фуражного зерна американские аналитики тоже оставили без изменений на уровне 42,94 млн т, тогда как прогноз их экспорта повышен с 11,36 млн т до 11,39 млн т.



По данным FAS USDA, цены на российскую пшеницу упали на $20/т до $225/т благодаря улучшению погодных условий, что позволило продолжить загрузку судов в портах. Мировой сбор на пшеницу в этом сельхозгоду оценивается в 785,74 млн т (784,91 млн т по январскому прогнозу), фуражного зерна — в 1,51 млрд т (1,513 млрд т).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что объем производства пшеницы, по предварительным данным Росстата, в 2023 году составил 92,77 млн т (вместе с Крымом, урожай на полуострове после доработки достиг 1,34 млн т). Экспортный потенциал с учетом квоты в 24 млн т эксперт оценивает в 51,8 млн т (включая страны Таможенного союза). Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что поставки пшеницы на внешние рынки в этом сезоне могут составить 52,5 млн т. По его мнению, с точки зрения ресурсов это вполне реально, хотя будут накладываться дополнительные факторы: финансовые возможности стран-покупателей, поступление зерна из Южного полушария и урожай озимых в Северном. «Если с ними все будет очень хорошо, то, естественно, покупатели могут подождать в расчете на еще более низкие цены», — добавляет Корбут.



Минсельхоз России накануне распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна (пшеница и меслин, кукуруза, ячмень) в 2024 году между 261 компанией (203 — в 2023 году), сообщается в приказе ведомства. Ограничение начнет действовать с 15 февраля этого года, объем квоты — 24 млн т, она не распространяется на поставки в ЕАЭС. Наибольшие доли получили ведущие экспортеры: «Грейн гейтс» — 4,2 млн т (3,2 млн т в 2023 году), ТД «Риф» — 3,97 млн т (4,9 млн т), «Астон» — 2,1 млн т (2,77 млн т), «МЗК Экспорт» — 1,3 млн т (2,1 млн т), «ОЗК трейдинг» — 985,7 тыс. т (1,1 млн т).

По словам Корбута, после нескольких месяцев падения экспорт зерна начал восстанавливаться, но теперь он будет идти в соответствии с квотой. При этом он обращает внимание на то, что из 261 компании, между которыми была поделена квота, есть большое количество экспортеров с объемом до 10 т, и маловероятно, что они будут активно вести поставки. Крупные компании, по его мнению, выполнят планы отгрузок, хотя экспортные цены сейчас низкие. «Проблемы [с экспортом] есть всегда. Они в большей степени затрагивают конъюнктурную часть: цены снижаются — $225-227/т на пшеницу с протеином 12,5% FOB Черное море», — добавляет Петриченко. По словам Корбута, в дальнейшем цены будут зависеть от ситуации с озимыми. «Пока проходящие тендеры никакого позитива по росту цен не показывают», — заключил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

