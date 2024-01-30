В январе экспорт пшеницы ожидается на 13% меньше прошлогоднего

Экспортные цены на российскую пшеницу за прошедшую неделю снизились на $3 КСК

В январе поставки пшеницы из России ожидаются на уровне примерно 3,7 млн т, что на 13% меньше уровня января прошлого года (4,26 млн т). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Аналитики отмечают, что низкие темпы экспорта в январе приведут к сохранению высоких запасов пшеницы и увеличению объемов вывоза весной, когда погодные условия станут более благоприятными.



По данным Росстата, к 1 января запасы пшеницы составляли 21,8 млн т, что немного меньше, чем годом ранее (22,1 млн т). На Юге запасы выше на 4,4% — 5,4 млн т, в основном благодаря высоким показателям в регионах, ориентированных на экспорт, таких как Краснодарский край и Ростовская область. В то же время в Северо-Кавказском федеральном округе запасы сократились на 11% из-за уменьшения валового сбора в Ставропольском крае.



По мнению аналитиков «Русагротранса», высокие остатки на Юге связаны с уменьшением темпов экспорта пшеницы в ноябре и декабре 2023 года из-за неблагоприятных погодных условий и изменений на мировом рынке. За два месяца было отгружено 7,55 млн т пшеницы, в то время как за аналогичный период 2022 года — 9,3 млн т. Эксперты отмечают, что железнодорожные перевозки из регионов Центра и Поволжья оставались на высоком уровне в конце года, тогда как автоперевозки из южных регионов сокращались, что привело к сохранению высоких запасов в некоторых из них.



Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% за прошедшую неделю снизились на $3, достигнув отметки $237 за тонну FOB. В то же время американская пшеница подорожала на $11 до $261 за тонну FOB, французская подешевела на $3 до $240 за тонну FOB, немецкая подорожала на $5 до $248 за тонну FOB, сравнили аналитики.



В декабре 2023 года экспорт зерновых составил 5,1 млн т, из которых 3,94 млн т пришлось на пшеницу, ранее сообщал аналитический центр «Русагротранса». Фактические поставки агрокультуры превысили прогноз в 3,65 млн т благодаря увеличению темпов вывоза в последней декаде месяца. В итоге объем отгрузок вырос на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года, когда было экспортировано 3,48 млн т пшеницы.



По данным Минсельхоза, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 31 января по 6 февраля составит 3630 руб./т против 3566 руб./т неделей ранее. Пошлина на ячмень вырастет с 162 руб./т до 512 руб., на кукурузу — с 664 руб./т до 926 руб./т соответственно. Ставки рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,3 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $188,1 — на ячмень ($182,9), $194,8 — на кукурузу ($190,6).



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