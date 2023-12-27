Квота на экспорт зерна составит 24 млн тонн

Необходимости в ограничении экспорта зерна сейчас нет «Русагротранс»

Правительство установило квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн т, следует из опубликованного постановления кабмина. Ранее такой объем квоты предложил Минсельхоз. В 2022 году квота на экспорт зерна составляла 25,5 млн т.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорит, что утвержденный размер квоты совпадает с оценками, которые озвучивались Минсельхозом с начала ноября. «Поэтому квота, видимо, не учитывает замедление отгрузок зерна в последние месяцы. В логике используемого регулирования рынка это не должно стать проблемой, — сказал он «Агроинвестору». — Квота не нацелена на изменение параметров рынка в нормальных условиях, она лишь служит гарантией физического наличия зерна для внутреннего потребления в последние месяцы перед новым урожаем».



По мнению Терновского, необходимости в ограничении экспорта сейчас нет, наоборот, нужно решать проблему реализации зерна рекордных урожаев последних лет. Поэтому представители Минсельхоза неоднократно подтверждали гибкий подход к изменению размера квоты, в том числе непосредственно по мере ее реализации.



Между тем, пошлина на экспорт пшеницы с 27 декабря 2023 года по 10 января 2024-го снизится с 4048,1 руб. до 3859,7 руб. за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу увеличится с 794,4 руб. до 1148,6 руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены $250 за тонну, на ячмень — $170,8 за тонну, на кукурузу — $194,5 за тонну.



Поскольку внутренний рынок зерна насыщен и возможности роста внутреннего потребления очень ограничены (особенно в сравнении с увеличением урожаев зерна), вывозная пошлина слабо влияет на объемы экспорта, а в большей степени определяет внутренние цены, рассуждает Терновский. «С учетом того, что цены экспорта устойчиво находятся выше уровня базовой цены, используемой в расчете плавающей пошлины, она все меньше выполняет демпфирующую функцию сглаживания экстремальных ценовых колебаний, а служит инструментом пополнения бюджета и поддержания более низких внутренних цен в интересах потребителей. Поэтому можно, скорее, ожидать дестимулирующего влияния пошлины на производство в средне- и долгосрочной перспективе, чем влияния на текущие объемы экспорта», — считает аналитик.



Коммерческий директор ГК «Мировая техника» Олег Александров считает, что информация о квотировании — инструмент для разоргревания спроса и цены. «При нашем нынешнем урожае пшеницы в 92,8 млн т и переходящих остатках 24 млн т объем квоты очень скромный», — оценил он. Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», с которым ознакомился «Агроинвестор», 18-22 декабря экспортные цены на мукомольную пшеницу составляли на $242 за тонну FOB Черное море, на кукурузу — $205 за тонну FOB Черное море. Закупочные цены на пшеницу снизились на 100 руб. до 14050 руб. за тонну СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень стоит 13 тыс. руб. за тонну, кукуруза — 13,5 тыс. руб. за тонну СРТ Черное море без НДС.



На мировом рынке движение котировок зерна и масличных в основном смотрело вниз. Перед длинными праздниками активность операторов рынка упала, говорится в мониторинге. «Поддержка ценам от резкого падения пришла только от фактического снижения озимых посевов в ЕС и частично от большого тендера Саудовской Аравии. А египетский тендер целиком за Россией, к тому же упали недельные экспортные продажи пшеницы США», — отметили аналитики. На тендере Саудовская Аравия закупила 1,3 млн т пшеницы по $276-296 за тонну C&F с поставками в феврале-мае в четыре порта. Также Иордания купила 60 тыс. т ячменя по $243 за тонну C&F с поставкой 16-30 июня 2024 у Grain Flower.



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