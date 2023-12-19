В декабре экспорт пшеницы может снизиться до 3,9 млн тонн

Сейчас объем отгрузок на 15% отстает от прошлогодних Е. Разумный

Экспорт пшеницы из России в декабре ожидается на уровне 3,8-3,9 млн т, включая поставки в страны Евразийского экономического союза, пишет «Финмаркет» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Аналитики пояснили, что прогноз был понижен с 4,5 млн т из-за нестабильной погоды в южных портах, что привело к более низким темпам отгрузок. Сейчас их объем на 15% отстает от прошлогодних. В декабре прошлого года было вывезено 4,56 млн т пшеницы.



По данным компании, на долю топ-10 экспортеров приходится 73% поставок пшеницы и 67% поставок зерна. Топ-5 экспортеров занимают 60% экспорта пшеницы и 55% зерна. Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% с поставкой в декабре-январе продолжают расти и достигли $242-244 за тонну (FOB). Это на $3 выше, чем на прошлой неделе. Эти цены являются самыми высокими за последние три месяца, сравнил «Русагротранс».



Накануне гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что экспорт в декабре затруднен из-за погодных катаклизмов и проблем в южных российских портах, но выражал надежду на нормализацию ситуации, поскольку спрос и предложение сохраняются. Рылько также отмечал, что прогнозировать экспорт зерна в декабре сложно, но он может оказаться ниже оптимального уровня. Согласно данным ИКАР, экспортные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% сейчас составляют $242 за тонну.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина рассказывала, что поставки основных видов зерна с 1 по 18 декабря снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,86 млн т. Экспорт пшеницы уменьшился на 22%. Тюрина оценила, что объем экспорта всего зерна к концу месяца может составить 3-4 млн т. В ноябре было отгружено 4 млн т, в декабре прошлого года — 5 млн т. Экспортный потенциал на сезон-2023/24, согласно оценкам ИКАР, составляет 67 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы. Базовые прогнозы на следующий сезон — 63 млн т зерна, в том числе 48 млн т пшеницы.



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