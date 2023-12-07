ИКАР: в 2024 году урожай пшеницы может составить почти 92 млн тонн

В этом году валовой сбор зерна оценивается на уровне 144 млн тонн Pixabay

Хорошее состояние посевов озимых в России может стать предпосылкой для второго в истории после рекорда 2022 года урожая пшеницы на уровне почти 92 млн т. Об этом в ходе XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023. От режима адаптации к дальнейшему устойчивому развитию» рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Состояние озимых оценивается Росгидрометом как очень хорошее, и мы полностью присоединяемся к этой оценке», — сказал Рылько. Он добавил, что частично неблагополучной была ситуация с озимыми на востоке Ставропольского края, однако в последние дни там тоже наметился некий прорыв, прошли хорошие осадки и получены всходы. При этом площадь сева озимых стала второй после рекорда 2020 года, обратил внимание Рылько.



«В результате мы выходим на следующий год, по нашему очень предварительному прогнозу, на урожай зерна 145 млн т по сравнению с оценочным показателем в 144 млн т в этом году», — сообщил Рылько. Согласно презентации ИКАР, минимальная оценка валового сбора зерна в 2024 году — 137 млн т, максимальная — 151 млн т. По пшенице — 90 млн т и 95 млн т соответственно. Этот год для зерновой отрасли эксперт оценил как стрессовый, однако урожай пшеницы и ячменя, как ожидается, станет вторым после прошлогоднего рекорда. «При этом будет поставлен рекорд по производству кукурузы», — добавил он.



Экспортный потенциал в сезоне-2023/24 ИКАР оценивает в 67 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы, базовые оценки на следующий сезон — 63 млн т и 48 млн т. Вывоз зерна в этом сезоне идет активно, в первые четыре месяца сельхозгода он существенно превышал показатели предыдущего. Так, в июле было отгружено 4,1 млн т пшеницы против 2,2 млн т годом ранее, в августе — 5,3 млн т против 3,7 млн т, в сентябре — 5,3 млн т против 4,2 млн т, в октябре — 5 млн т против 4,7 млн т соответственно. Однако в ноябре из-за плохих погодных условий в портах экспорт будет ниже ожидаемого показателя в 3,9 млн т. В прошлом году в этом месяце было вывезено 4,8 млн т пшеницы. Тем не менее, за первые пять месяцев сезона экспорт все равно будет рекордно высоким, подчеркнул Рылько.



До недавнего времени разочаровывала динамика цен зерна на внешних рынках, однако в последние две недели они немного повысились, хотя на 6 декабря все-таки были ниже, чем в предыдущие пять лет и превышали только далекий сезон-2017/18, сравнил Рылько. «Но если мы вспомним, каким был уровень промышленной инфляции за эти пять лет, то поймем, что для зерновиков цены из ряда вон низкие», — обратил внимание он.



Внутреннее потребление зерна в последние годы увеличивается. Данный тренд, во-первых, связан с ростом животноводства и, соответственно, использованием зерна в кормовых целях. При этом, подчеркнул глава ИКАР, увеличение потребления зерна в кормах не пропорционально росту производства мяса, так как у животноводов улучшаются показатели конверсии — животному нужно все меньше зерна на единицу привеса. Второй фактор, положительно влияющий на внутренний спрос — увеличение производства муки, которую стало выгодно поставлять на экспорт после введения вывозных пошлин на зерно.



Также в ходе конференции Рылько рассказал, что в течение сезона ИКАР радикально пересмотрел прогноз производства масличных. «Начинали с того, что урожай будет ниже, чем в прошлом сезоне, когда был рекорд, но это оказалось совершенно не так», — напомнил Рылько. В этом году валовой сбор, как и в 2022-м, достигнет 29 млн т. «Кроме того, у нас, вероятно, состоится два локальных рекорда — по подсолнечнику, которого мы соберем 16,5 млн т, и по соя, урожай которой, по нашим оценкам, может составить около 7 млн т», — привел данные он.



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