Урожай зерна достиг 150 млн тонн

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К началу декабря объем собранного зерна в России составил 150 млн т в бункерном весе. Об этом сказал статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на совещании в Совете Федерации, пишет «Интерфакс». Отмечается, что данный показатель является вторым по объему в истории страны. В 2022 году был собран рекордный урожай зерна — 157,7 млн т в чистом весе, включая 104,2 млн т пшеницы. Согласно прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в чистом весе в этом году превысит 140 млн т, включая 93 млн т пшеницы.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в своей оценке Минсельхоз учитывает производство зерна и на новых территориях. Оценка ИКАР без их учета составляет 145 млн т, из которых 91,6 млн т пшеницы и 17,5 млн т кукурузы. «Эти оценки могут быть повышены. Кукурузу сейчас продолжают убирать в Центре, Поволжье и немного на Юге. Убирать еще много, но все это может быть перенесено на весну, поэтому мы пока до конца не видим ситуацию», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что в этом году доля продовольственной пшеницы на рынке снизилась по сравнению с прошлогодним показателем. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что ее оценка урожая зерновых в этом году составляет 142 млн т, включая 91 млн т пшеницы.



Накануне издание Kursk City сообщило, что в Курской области снегопад осложнил процесс уборки кукурузы. «На сегодня уже убраны площади в 124 тыс. га, что составляет 70% от запланированного. Средняя урожайность — 109 ц/га», — сообщил заместитель губернатора региона Сергей Стародубцев. С учетом уже убранной кукурузы, валовой сбор зерна в Курской области составил 5,4 млн т.



Уборка кукурузы продолжается и на территориях Донецкой Народной и Луганской Народной республик, Запорожской и Херсонской областей, пишет местное издание Zov. Собрано около 134 тыс. т кукурузы с площади 33,81 тыс. га. Всего планируется собрать более 140 тыс. т. Урожайность кукурузы в Приморье снизилась на 16 ц/га и составила всего 54 ц/га, в то время как в 2022 году она была на уровне 70 ц/га, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Свыше половины урожая кукурузы в регионе с более 52 тыс. га уже обмолочено, получено более 280 тыс. т кукурузы.



Урожай кукурузы в России в этом году может достичь нового рекорда. В 2022-м в стране были собраны рекордные 15,8 млн т, что на 4% превзошло показатель предыдущего года. По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в 2023-м урожай кукурузы в России составит 17 млн т, ранее писал Forbes. Аналитики «Русагротранса» прогнозируют сбор кукурузы на уровне 17,6 млн т. «Россия в текущем сезоне войдет в топ-10 стран мира по объему производства кукурузы и опередит Канаду с показателем 15,3 млн т», — говорил управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. Его прогноз по урожаю кукурузы в России — 16,1 млн т.



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