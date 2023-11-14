В ноябре экспорт пшеницы из России может снизиться

С начала сезона вывоз зерна превысил 28 млн тонн Т. Кулистикова

В ноябре поставки пшеницы из России за рубеж могут сократиться до 4,6-4,7 млн т включая ЕАЭС по сравнению с 5,05 млн т в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического цента «Русагротранс». Этот объем близок к вывозу в ноябре прошлого года, когда экспорт составил 4,74 млн т, но ниже показателя октября.



Эксперты называют причиной сокращения поставок низкие цены на пшеницу, которые находятся на уровне $226 за тонну. Сейчас предложение пшеницы превышает спрос, однако в будущем он будет снижаться. Аналитики «Русагротранса» подчеркивают, что цены на пшеницу остаются стабильными, несмотря на напряженную мировую ситуацию с балансом пшеницы. Запоздалые дожди в Австралии и Аргентине не привели к существенному улучшению ситуации, и прогнозы производства для этих стран остаются на прежних уровнях.



В текущем году аналитики прогнозируют сокращение валового сбора пшеницы с 635 млн т до 615 млн т в десятке крупнейших стран-производителей, включая Австралию, Россию, Канаду, Казахстан, Европейский Союз и Китай. Экспортный потенциал у всех ключевых экспортеров, кроме России и Аргентины, снизится со 136,5 млн т до 118 млн т.



Эксперты отмечают, что текущая ситуация уже приводит к росту цен спроса с поставкой в последующие месяцы, и эта тенденция должна укрепляться и в дальнейшем. В «Русагротрансе» подчеркнули, что в сезоне-2023/24 Россия сможет экспортировать до 50 млн т пшеницы, причем порядка 20 млн т уже поставлено за рубеж в первые четыре месяца сезона. По мнению аналитиков, предложенного Минсельхозом объема экспортной квоты на зерно в 24 млн т с 15 февраля по июль 2024 года будет достаточно для реализации экспортного потенциала.



Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует, что потенциал по экспорту российского зерна в текущем сельхозгоду составит 68 млн т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента РЗС Аркадия Злочевского. «Минимальный потенциал, который я озвучивал — это 65 млн т на нынешний сезон. Реальный больше, поскольку мы увеличиваем прогноз по валовому сбору. Когда я озвучивал экспортный потенциал в 65 млн т прогноз был на 140 млн т. Сейчас прогноз на 145 млн т, соответственно экспортный потенциал может быть не на все 5 млн т, но как минимум на 3 млн т побольше», — сказал Злочевский. Говоря о текущем состоянии экспорта, он отметил, что с 1 июля по 10 ноября вывоз зерна составил 28,2 млн т: 23,8 млн т пшеницы, 3,2 млн т ячменя и 1,2 млн т кукурузы.



Злочевский также предупредил, что затраты аграриев на производство зерна, включая пшеницу, в 2024 году увеличатся как минимум на 30%. Это связано, в том числе, с сохранением высоких цен на топливо. Он отметил, что несмотря на сообщения о снижении цен на топливо на бирже, на практике цены остаются высокими, и это повлияет на себестоимость производства зерна. По его словам, которые приводит «Интерфакс», минимальная себестоимость производства пшеницы во многих регионах в 2024 году составит 13 тыс. руб. за тонну по сравнению с 10 тыс. руб. за тонну в 2023-м.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

