Низкие цены на зерно не позволяют аграриям развиваться

Аграрии не видят смысла придерживать урожай до лучших времен «СИТНО»

В ряде регионов текущие цены на зерно не позволяют окупить затраты на производство. Тем не менее, продажи зерновых и масличных идут: некоторые аграрии не видят смысла придерживать урожай до лучших времен, так как не ожидают роста цен, другие продают часть урожая, так как нужны оборотные средства.



Так, гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков в конце октября рассказывал «Агроинвестору», что цена продажи пшеницы 4-го класса с НДС на тот момент составляла 10 тыс. руб./т — столько же составляли затраты на производство, но без НДС. «Получается, что мы работаем по пшенице с отрицательной рентабельностью», — сетовал руководитель.



Цены на зерно и масличные сейчас действительно низкие, подтверждает коммерческий директор ГК «Иррико» Виктория Асхабалиева. Рентабельность предприятий, входящих в состав агрохолдинга, при таком их уровне будет минимальной. Урожай южных подразделений «Иррико» был продан еще в августе по хорошей цене, урожай с центральных площадок компания пока не продает. По мнению Асхабалиевой, надежды на повышение цен на зерновые и масличные есть, если начнет активно развиваться экспорт.



Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») Евгений Сидюков говорит, что около 30% от собранного урожая компания реализовала, остальной объем заложила на хранение. «Сейчас нет смысла продавать зерно, так как цены на него низкие», — прокомментировал он «Агроинвестору». В Краснодарском крае производство зерна и масличных все еще остается прибыльным, но рентабельность бизнеса существенно меньше, чем в предыдущие годы. «Это не та прибыль, которой достаточно для активного обновления комбайнов и тракторного парка», — подчеркивает руководитель.



Приемлемой ценой на зерно Сидюков называет 16-17 тыс. руб./т без НДС CPT Новороссийск. Это, напоминает он, уровень цен прошлого сезона, а с учетом того, что затраты на производство зерновых и масличных в этом году остались примерно на уровне 2022-го, то и сопоставимый уровень цен реализации был бы комфортным для производителей. Сейчас, по его данным, цена в Новороссийске составляет 14,3-14,4 тыс. руб./т без НДС CPT. Вырастет ли цена на зерно до приемлемого уровня — будет зависеть от мирового спроса и курса рубля к доллару. «Хочется надеяться, что во втором полугодии мы все же увидим увеличение цен на продукцию растениеводства», — добавляет Сидюков.



Совладелица и директор агрохолдинга «Дары Малиновки» (Красноярский край) Анна Герман отмечает, что цены на зерновые в России сейчас предельно низкие. «Рентабельность по пшенице и другим зерновым — минимальная, и в основном на нее удается выйти за счет экспорта, — уточняет она. — При этом за последнее время у нас, как и у других производителей, выросли расходы на логистику, запчасти для сельскохозяйственной техники и др. В этом году все это также повлияло на себестоимость продукции».



Ситуация с масличными немного лучше, чем с зерновыми. Например, компания получила неплохую рентабельность по рапсу, в котором заинтересованы китайские партнеры. В целом ситуация с ценами остается напряженной уже довольно долго, обращает внимание Герман. «Но мы не ожидаем их роста, поэтому не видим смысла в том, чтобы сдерживать продажи, — признает она. — Сейчас мы активно продаем рапс в Китай. В этой стране у нас есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем без посредников».



Пшеницу «Дары Малиновки» поставляет потребителям почти по всей России. «Так как цены предельно низкие, мы стараемся выходить на рентабельность через экспорт в Китай, — продолжает руководитель. — При этом в нашем регионе стабильный профицит по зерновым культурам, поэтому частично проблему с продажей зерна помогает решать государство, которое периодически проводит интервенции». Например, в этому году Минсельхоз планирует выкупить у аграриев до 2 млн т зерна. Анна Герман считает, что оптимальная стоимость пшеницы должна составлять не менее 16 тыс. руб./т с НДС.



На уровень цен в 2023 году прежде всего влияет урожай, считает глава племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская. «Он хоть и не рекордный, но весьма приличный, — уточняет она. — Плюс переходящие запасы с прошлого года». Так же стоит учитывать ограничения на вывоз российского зерна — пошлины и квоты побудили конкурентов из других стран нарастить производство и, как следствие, увеличить запасы пшеницы. «Эти причины существенно повлияли на снижение уровня цен относительно прошлого года», — сказала она «Агроинвестору».



Если до 2021 года рентабельность производства пшеницы в «Лазаревском» росла ускоренными темпами, то по итогам 2021-го она снизилась. В 2022 году падение рентабельности зерновых в целом значительно ускорилось, цены на зерно в начале сезона в отдельных случаях опускались ниже себестоимости, хотя мировые цены на продовольствие из-за геополитических событий выросли. «Основных причины две: рекордный в истории урожай зерновых 2022 года и “зерновая сделка”, из-за которой глобальный рынок переполнился дешевым украинским зерном», — говорит Романовская.



В «Лазаревском» перед каждым заключением договора проводится анализ текущих цен в соотношении к себестоимости реализуемой культуры. «По результатам анализа определяется предел допустимой цены для продажи продукции растениеводства, — рассказывает глава агрохолдинга. — На текущий момент отмечается положительный баланс». Сейчас компания продает зерно: запасы на рынке высокие, и ждать более высокой цены не приходится. Масличные в «Лазаревском» планируют реализовывать равномерно по ходу сезона, так как политика сдерживания продаж в 2022 году создала на рынке искусственный дефицит.



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