«Русагротранс» повысил прогноз сбора кукурузы до 17,6 млн тонн

К 24 октября кукуруза была убрана с 48% площадей flickr.com

В 2023 году валовой сбор кукурузы в России может составить 17,6 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранса». Ранее он оценивал потенциал урожая агрокультуры на 1,6 млн т меньше. В прошлом году было собрано 15,85 млн т кукурузы. Причиной увеличения прогноза стал рост урожайности агрокультуры в Центральном федеральном округе, где она составляет около 8,7 т с гектара. Это приводит к увеличению общего сбора в этом макрорегионе до 6,9 млн т, оценили аналитики. По прогнозу центра, в целом урожай зерна ожидается на уровне 145 млн т, в том числе 92,6 млн т пшеницы.



По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, урожай кукурузы в этом году может составить 16,3 млн т. «Пока это сдержанный, консервативный прогноз. Возможно, в перспективе он будет повышен до 17 млн т», — сказал эксперт «Агроинвестору». В начале октября Петриченко оценивал урожай кукурузы в 15,2 млн т. По его словам, цены на кукурузу сейчас достаточно низкие — 11 тыс. руб./т с НДС в европейской части России. Однако они значительно выше, чем стоимость фуражной пшеницы (9,1 тыс. т. с НДС), которая используется в кормах для животных как аналог кукурузы.



Петриченко также рассказал, что к 24 октября кукуруза была убрана с 48% площадей — 1,27 млн га. Всего намолочено 8,49 млн т. «Темпы уборки несколько превышают прошлогодние, но самое главное не в этом, а в том, урожайность кукурузы выше — сейчас она составляет в среднем 66 ц/га, в прошлом году на эту дату было 55 ц/га», — сравнил эксперт.



На прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора кукурузы в России в этом году до 17 млн т, что на 1 млн т больше предыдущей оценки. Повышение также было обусловлено высокой урожайностью агрокультуры в центральных регионах страны, где она составляет более 95 ц/га. Оценка экспортного потенциала кукурузы также была повышена до 6,5 млн т. Общий сбор зерна в России ожидается на уровне 142,2 млн т, экспортный потенциал — 65 млн т.



Между тем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что аграрии региона по итогам 2023 года собрали более 14 млн т зерновых культур, из которых 2,5 млн т составила кукуруза. В Пензенской области сбор этой агрокультуры достиг 121 тыс. т. В Ростовской области к 17 октября намолотили 235 тыс. т кукурузы с почти 50% площадей. Урожайность культуры выше прошлогодних показателей более чем на 10 ц/га и составляет 47 ц/га, сообщал «Интерфаксу» заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.



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