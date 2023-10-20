Госдума: Россия сможет перейти на отечественные семена овощей через пять-семь лет

В обновленную Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства включена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных культур» Pixabay

Отечественные семена овощей могут почти полностью заменить иностранные через пять-семь лет. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. По словам депутата, российские аграрии уже на 100% обеспечены отечественными семенами зерновых, однако остаются вопросы по семенам овощных и пропашных культур отечественной селекции. Сейчас Минсельхоз работает над развитием этого направления.



Управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт сказал «Агроинвестору», что доля отечественных семян подсолнечника в России в 2024 году достигнет 50%, а кукурузы — 65%. Отечественные селекционно-семеноводческие компании в последние два года провели модернизацию своих производств и увеличили мощности до уровня, позволяющего удовлетворить потребности внутреннего рынка. На сегодняшний день они способны производить около 70 тыс. т семян кукурузы (при фактическом производстве 41 тыс. т) и 20 тыс. т семян подсолнечника (при фактическом производстве 10 тыс. т).



По кукурузе мощности производства превышают пороговый уровень Доктрины продовольственной безопасности России, составляющий 75% от потребности. По подсолнечнику на данный момент Россия может обеспечить только 50%. Однако отрасль активно развивается в этом направлении, отметил Гехт. «По нашим данным, сейчас в стране реализуется более 35 инвестиционных проектов в области селекции и семеноводства, из которых 95% создаются с нуля. Эти проекты будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы. По прогнозу, в течение четырех лет отечественные производители смогут обеспечить необходимый уровень производства», — рассказал он. Например, Ruseed строит в Адыгее селекционно-семеноводческий центр, основанный на фитотронном тепличном комплексе. Его мощность составит около 10 тыс. т семян подсолнечника в год.



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что в обновленную Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства включена подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства овощных культур». «Но рынку нужны не подпрограммы, а семена. Пока альтернативы зарубежным семенам нет, и через пять-семь лет не будет», — категоричен он.



По мнению Плотникова, главной причиной создавшегося положения являются недофинансирование отрасли селекции. «Государственная политика в сфере селекции и семеноводства реализуется посредством ФНТП, финансирование которой абсолютно несопоставимо с бюджетами транснациональных компаний. И пока все силы организаторов селекционного процесса в России направлены на получение и освоение бюджетных денег, а не на создание успешных и финансируемых за счет роялти предприятий», — говорит он.



Рынок семян меняется в результате усиления конкуренции между компаниями, а не странами, продолжает Плотников. По его мнению, в условиях глобализации обеспечить нормальное функционирование рынка семян, опираясь лишь на собственные селекционные достижения, невозможно. «Это хорошо понимают, например, в Китае, где в городе Санья завершается создание селекционной "Кремниевой долины". Благодаря стимулирующим мерам правительства КНР в Санья разместили свои филиалы и представительства десятки китайских и иностранных компаний. Предполагается, что активизация сотрудничества с зарубежными партнерами в ближайшее время усилится благодаря более открытым и надежным механизмам инвестирования и защиты прав селекционеров», — рассказал Плотников.



В мае правительство утвердило правила локализации производства семян, которые, как предполагается, помогут снизить риск потери компетенций в области селекции и семеноводства ключевых сельскохозяйственных культур и преодолеть технологическую зависимость от импорта. Российские организации с иностранным участием должны представлять планы по локализации производства семян до 1 марта каждого года.



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