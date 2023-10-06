Законопроект о льготной ставке НДС на семена внесен в Госдуму

Пониженная ставка НДС позволит сохранить темпы развития отечественного семеноводства Freepik.com

Депутаты комитетов Госдумы по аграрным вопросам и по экономической политике внесли в нижнюю палату парламента проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 164 части второй Налогового кодекса РФ». Он предполагает дополнить список товаров, которые облагаются льготным НДС по ставке 10%, семенами сельскохозяйственных растений, предназначенных для выращивания в целях производства пищевой продукции и продукции для кормовых целей. В случае принятия поправок они будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.



Пониженную ставку в 10% на семена предлагается сохранить для удержания темпов развития отечественной селекции и повышения уровня импортонезависимости по семенам. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности семенами основных агрокультур должен составить не менее 75%, тогда как сейчас он не превышает 60%, говорится в пояснительной записке к документу.



Согласно пункту 2 статьи 164 Налогового кодекса, налогообложение по ставке в размере 10% производится при реализации в том числе продовольственных товаров. Вместе с тем, по определению Верховного суда от 17 июня 2022 года, семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны облагаться НДС по ставке 20% при их реализации, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции (переработки) и не предназначены для пищевых и кормовых целей. При этом протравленные семена предназначены для посева, выращивания и производства продукции для пищевых и кормовых целей, говорится в пояснительной записке.



До вынесения Верховным судом указанного определения при реализации семян применялась ставка НДС 10%, однако потом налоговые инспекции на его основании стали выносить решения о невозможности применения ко всем реализованным семенам для посева пониженной ставки НДС. Как ранее писал «Агроинвестор», участники рынка семян столкнулись с проблемой ретроспективного доначисления НДС и опасались массовых банкротств. «Сейчас идут проверки и выемки документов у импортеров семян. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, поскольку последние три года они ввозили семена и оплачивали в бюджет 10% НДС, тогда как по последним постановлениям Верховного суда и разъяснениям Минфина, должны были 20%», — рассказывала в сентябре представитель Национального семенного альянса.



Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» говорил, что депутаты видят вопиющую ситуацию, с которой сталкиваются производители и поставщики семян из-за возможного доначисления им НДС за три года, проблему планировалось обсуждать на площадке «Единой России». Член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов позднее уточнял, что депутаты подготовили законопроект, направленный на снижение ставки НДС на семена.



Ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур приведет к снижению темпов развития отрасли семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания, отметили авторы законопроекта.



По оценке Национального семенного альянса, общие затраты отечественных производителей и дилеров семян подсолнечника в случае доначисления им НДС за три года составят почти 6,8 млрд руб., семян кукурузы — 7,25 млрд руб., сои — свыше 5,1 млрд руб. При этом доначисление НДС даст возможность контрагентам продавцов семян также выставлять им иски на возмещение недополученного к вычету НДС по сделкам. В этом случае убытки семеноводческих компаний удвоятся, а проблема превратиться в «снежный ком», который накроет всю отрасль, предупреждало объединение.



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