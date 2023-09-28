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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Аграрный комитет Госдумы выступает за уравнивание пошлины на зерно с «курсовой пошлиной»

Также депутаты выступают за сохранение льготной ставки НДС для семян

| Агроинвестор |

Аграрии должны зарабатывать, только это может служить драйвером для развития отрасли
Аграрии должны зарабатывать, только это может служить драйвером для развития отрасли

Комитет Госдумы по аграрным вопросам будет поднимать вопрос об уравнивании экспортной пошлины на зерновые с «курсовой пошлиной», которая будет взиматься с 1 октября. Об этом в ходе конференции «: PRO растениеводство» рассказал заместитель председателя Комитета Николай Гончаров. Под новую пошлину, в частности, попали зернобобовые, вывоз которых ранее не облагался пошлиной. Ставка пошлины будет зависеть от курса рубля к доллару и в следующем месяце составит 7%.

«Аграрии должны зарабатывать, только это может служить драйвером для развития отрасли. Мы ставили вопрос об отмене вывозной пошлины на зерновые, это запрос аграриев, это позволило бы вдохнуть жизнь в растениеводство. Но на сегодняшний день ее отмены не планируется», — сказал Гончаров. Снижение ставки до 7% позволит хотя бы выровнять условия для производителей, добавил он.

Экспортная пошлина на пшеницу с 27 сентября по 3 октября составляет 4527,5 руб. за тонну, на ячмень — 791,2 руб./т, на кукурузу — 3201,6 руб./т.


Также на следующей неделе планируется выносить на обсуждение на площадке фракции «Единая Россия» вопрос льготного налогообложения для производителей и поставщиков семян с привлечением ФНС, Минфина и Минсельхоза, сообщил Гончаров. «Мы видим ту вопиющую ситуацию, с которой сталкиваются производители и поставщики семян из-за возможного доначисления им НДС за три года, по некоторым уже пошли уголовные дела. Позиция Минсельхоза здесь ясна и понятна — ведомство стоит на страже интересов семеноводов. Будем стараться выруливать эту ситуацию в максимально благоприятном ключе для семеноводов и как следствие — для аграриев, которые сейчас и так находятся в неблагоприятных экономических условиях».

Еще один вопрос в повестке работы аграрного Комитета Госдумы — обсуждение квотирования импорта агрохимии, которое инициировал Минпромторг. Эта мера может привести к снижению конкуренции на рынке и как следствие — к удорожанию СЗР, опасается Гончаров. По его словам, только на информации о том, что такое решение может быть принято, некоторые компании уже подняли цены на свою продукцию. «Мы постараемся донести нашу позицию до Минпромторга, хотя нам сложнее это сделать, чем Минсельхозу», — отметил он.

Кроме того, ключевой вопрос — стоимость ГСМ. По словам Гончарова, Комитет по энергетике на пленарных заседаниях Госдумы ежедневно отчитывается о ситуации на рынке. «Мы наблюдали неоправданный, зачастую спекулятивный рост цен, сейчас продолжаются колебания цен, но принятые меры — временный запрет экспорта топлива — думаю, позволит стабилизировать ситуацию в ближайшие две-три недели, может быть, до месяца», — отметил Гончаров.

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