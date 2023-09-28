Аграрный комитет Госдумы выступает за уравнивание пошлины на зерно с «курсовой пошлиной»

Аграрии должны зарабатывать, только это может служить драйвером для развития отрасли А. Гордеев

Комитет Госдумы по аграрным вопросам будет поднимать вопрос об уравнивании экспортной пошлины на зерновые с «курсовой пошлиной», которая будет взиматься с 1 октября. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказал заместитель председателя Комитета Николай Гончаров. Под новую пошлину, в частности, попали зернобобовые, вывоз которых ранее не облагался пошлиной. Ставка пошлины будет зависеть от курса рубля к доллару и в следующем месяце составит 7%.



«Аграрии должны зарабатывать, только это может служить драйвером для развития отрасли. Мы ставили вопрос об отмене вывозной пошлины на зерновые, это запрос аграриев, это позволило бы вдохнуть жизнь в растениеводство. Но на сегодняшний день ее отмены не планируется», — сказал Гончаров. Снижение ставки до 7% позволит хотя бы выровнять условия для производителей, добавил он.



Экспортная пошлина на пшеницу с 27 сентября по 3 октября составляет 4527,5 руб. за тонну, на ячмень — 791,2 руб./т, на кукурузу — 3201,6 руб./т.

Также на следующей неделе планируется выносить на обсуждение на площадке фракции «Единая Россия» вопрос льготного налогообложения для производителей и поставщиков семян с привлечением ФНС, Минфина и Минсельхоза, сообщил Гончаров. «Мы видим ту вопиющую ситуацию, с которой сталкиваются производители и поставщики семян из-за возможного доначисления им НДС за три года, по некоторым уже пошли уголовные дела. Позиция Минсельхоза здесь ясна и понятна — ведомство стоит на страже интересов семеноводов. Будем стараться выруливать эту ситуацию в максимально благоприятном ключе для семеноводов и как следствие — для аграриев, которые сейчас и так находятся в неблагоприятных экономических условиях».



Еще один вопрос в повестке работы аграрного Комитета Госдумы — обсуждение квотирования импорта агрохимии, которое инициировал Минпромторг. Эта мера может привести к снижению конкуренции на рынке и как следствие — к удорожанию СЗР, опасается Гончаров. По его словам, только на информации о том, что такое решение может быть принято, некоторые компании уже подняли цены на свою продукцию. «Мы постараемся донести нашу позицию до Минпромторга, хотя нам сложнее это сделать, чем Минсельхозу», — отметил он.



Кроме того, ключевой вопрос — стоимость ГСМ. По словам Гончарова, Комитет по энергетике на пленарных заседаниях Госдумы ежедневно отчитывается о ситуации на рынке. «Мы наблюдали неоправданный, зачастую спекулятивный рост цен, сейчас продолжаются колебания цен, но принятые меры — временный запрет экспорта топлива — думаю, позволит стабилизировать ситуацию в ближайшие две-три недели, может быть, до месяца», — отметил Гончаров.



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