Российский зерновой союз снова выступает за отмену экспортной пошлины

Выручка аграриев из-за падения мировых цен окажется ниже, чем в прошлом году, при этом их производственные затраты увеличиваются Русагротранс

Российский зерновой союз (РЗС) направил на подпись всем заинтересованным сельхозпроизводителям, деятельность которых связана с оборотом зерна, проект обращения в Минэкономразвития об отмене экспортной пошлины на зерно, сообщает «Агробизнес» со ссылкой на письмо. Пошлина крайне негативно влияет на производство зерновых ресурсов и накладывает дополнительные финансовые обременения на сельхозпроизводителей, отмечают авторы обращения.



В письме, которое цитирует издание, говорится, что сейчас отсутствует ярко выраженная позитивная динамика увеличения объемов производства и конкурентоспособности продукции. «Проводимая государством политика оказывает дестимулирующее воздействие и несет риски технологического “отката”; устойчиво растут затраты на производство и нарастают риски снижения конкурентоспособности, происходит постепенная утрата накопленного потенциала устойчивого развития отрасли», — перечисляет РЗС.



Союз также обращает внимание, что выручка аграриев из-за падения мировых цен окажется ниже, чем в прошлом году, при этом их производственные затраты увеличиваются. «Как следствие, отмечается крайне тяжелое экономическое состояние сельхозпроизводителей в большей части регионов России», — подчеркивает РЗС. Сложившаяся ситуация создает риски не только для проведения озимого сева, но и подрывает инвестиционную привлекательность производства зерновых, предупреждает объединение. По мнению союза, ситуацию может исправить отмена плавающей пошлины на зерно и запретов на вывоз сельхозпродукции на внешние рынки и переход на квотирование общих объемов зернового экспорта по сезону в целом и без ограничений доступа к экспорту по историческому принципу.



В марте прошлого года РЗС направлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором просил главу государства «срочно и полностью» отказаться от экспортных пошлин на зерно и масличные и ограничить экспорт квотами, которые будут действовать по принципу «шлагбаума» - по такому принципу вывоз зерна ограничивался в 2008 году, писал «Интерфакс».



В апреле этого года президент РЗС Аркадий Злочевский в интервью «Ведомостям» говорил, что из-за экспортных пошлин на зерно российских сельхозпроизводители потеряли более 1 трлн руб., и что даже если бы изъятую пошлину вернули целиком через меры господдержки, это компенсировало бы только четверть суммы потерь аграриев.



В начале сентября в ходе пресс-конференции Злочевский отмечал, что следствием введения экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и падение технологичности растениеводства, что в случае засухи может серьезно снизить урожай зерновых, сообщало РИА «Новости». «Крестьяне из-за пошлин сидят в очень плохой экономике. Если это будет продолжаться слишком долго, мы потеряем фундамент под урожай: уровень урожайности начнет падать, если будет падать технологичность», — цитировало главу РЗС информагентство.



В свою очередь член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский на заседании Комитета Госдумы по защите конкуренции отметил, что сейчас цена на пшеницу во многих регионах ниже ее себестоимости. Это ложится тяжелым бременем на экономику растениеводческих хозяйств и грозит им банкротством, пишет «Парламентская газета». По словам депутата, зернотрейдеры сегодня, по сути, навязывают сельхозпроизводителям убыточные цены на зерно, что может привести к банкротству хозяйств. Причиной такого положения дел Лисовский считает слабую конкуренцию среди трейдеров. «Формально на зерновом рынке конкуренция среди трейдеров присутствует, но на деле ее нет», — отметил он.

В январе вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что за два года поступления в бюджет от зерновых пошлин составили 250 млрд руб. В 2024 году федеральный бюджет может получить от экспортных пошлин на зерновые и масличные 214,4 млрд руб., что на 8,3% меньше оценочного показателя 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы. В 2025 году поступления могут составить около 195 млрд руб., в 2026-м — 177,15 млрд руб. На прошлой неделе ТАСС сообщал, что потребность в дополнительных средствах для льготного кредитования агросектора в связи с повышением ключевой ставки ЦБ оценивается в 45 млрд руб. Источником финансирования станут средства, которые поступают в федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерновые и масличные.



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