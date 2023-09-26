Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре будет нулевой

Экспорт подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 4 млн тонн Д. Гришкин

С 1 октября пошлина на вывоз подсолнечного масла из России останется на нулевом уровне, говорится в материалах Минсельхоза. Размер экспортной пошлины на шрот снизится с 7,9 тыс. руб./т до 7,5 тыс. руб./т. Индикативные цены, используемые для расчета пошлин, на подсолнечное масло составляют $822,6 за тонну, на шрот — $276 за тонну.



До 31 августа 2024 года в России действует экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот, которая рассчитывается ежемесячно. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82,5 тыс. руб. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается как разница между индикативной ценой и базовой ценой (15,8 тыс. руб. за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7). В конце августа правительство продлило пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота на год.



21 сентября аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорил, что в августе 2023 года на внешние рынки было поставлено около 220 тыс. т масла, что в два раза больше, чем в августе прошлого года. Этот рост связан с увеличением спроса со стороны ключевых импортеров, таких как Индия, Китай и Турция. Среднемесячный объем экспорта подсолнечного масла в сезоне-2022/23 составил около 320 тыс. т. Однако цены на масло в некоторых направлениях, например в Турцию, остаются низкими, что создает проблемы для отечественных переработчиков. В то же время, цены в Индии остаются выше $800 за тонну.



Кроме того, активизация предложения из Украины и улучшение видов на новый урожай подсолнечника в этой стране могут негативно сказаться на мировых ценах подсолнечного масла, отмечал эксперт. Он отмечал, что в Турции было принято решение о введении референтных цен на подсолнечное масло и семена подсолнечника, что повлечет увеличение импортных пошлин на эти продукты и может негативно отразиться на марже отечественных переработчиков.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее прогнозировал, что производство подсолнечного масла в России в сезоне-2023/24 может достичь 7 млн т. Он также оценивал, что страна сможет экспортировать около 4,2-4,4 млн т масла.



Накануне исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что производители растительного масла в России в случае введения маркировки их продукции будут вынуждены повысить отпускные цены. Согласно проекту постановления кабмина, эксперимент по маркировке пищевых растительных масел будет проведен с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Предварительные оценки Масложирового союза России показывают, что затраты на внедрение маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 млрд руб. в первый год и не менее 1,1 млрд руб. в последующие годы. В связи с этим, производители будут вынуждены повысить отпускные цены для покрытия этих расходов.



По словам главы Масложирового союза, проблем с фальсификацией продукции и незаконным оборотом растительных масел в отрасли нет. Растительные масла производятся внутри страны, легко отслеживаются и фиксируются на балансах отечественных предприятий. Он также отметил, что растительные масла будут включены в систему ФГИС «Зерно» как объекты контроля, что обеспечит прослеживаемость производства.

