Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел

Апробация механизмов маркировки нужна в том числе для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту масел М. Стулов

Минпромторг предлагает провести в России эксперимент по маркировке растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из документа следует, что эксперимент может продлиться с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. Согласно приложению к документу, маркироваться будут соевое, подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, рапсовое, какао-масло, какао-жир, маргарин, а также прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения.



Среди целей эксперимента — тестирование технологии нанесения средств идентификации на пищевые растительные масла; апробация механизмов маркировки масел для противодействия их незаконному ввозу, производству и обороту, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей; организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота пищевых растительных масел, следует из документа. Участвовать в эксперименте будут производители, импортеры пищевых растительных масел и организации оптовой и розничной торговли. Оператор информационной системы маркировки — «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — обеспечит участие в эксперименте на безвозмездной основе.



Заявляемые цели введения маркировки — борьба с фальсификатом продукции и ее незаконным оборотом, но такой проблемы с растительными маслами нет, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат, добавляет он. Растительные масла — это «белая» продукция: она производится внутри страны, легко отслеживается и фиксируется на балансах отечественных предприятий. Более того, продолжает Мальцев, это монопродукт, который в принципе невозможно фальсифицировать. «Ожидаем, что в ближайшее время растительные масла как продукты переработки масличных будут включены в систему ФГИС “Зерно” как объекты контроля, что дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что внедрение маркировки растительных масел, если оно произойдет, может объясняться двумя причинами. Первая — расширение поля деятельности и доходов оператора маркировки за счет покупки участниками эксперимента оборудования и кодов. «Но есть, с моей точки зрения, и второй момент: производством растительных масел, кроме крупных компаний, которые доминируют на рынке, занимается также масса небольших маслодобывающих предприятий. Я думаю, что маркировку им может быть сложно выдержать. Вероятно, этот подход предполагает определенную зачистку рынка», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



С точки зрения потребителя необходимости в маркировке масел также нет, считает он. Более того, расходы бизнеса на внедрение маркировки отразятся на потребительских ценах. По предварительным оценкам Масложирового союза, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 млрд руб., с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 млрд руб. С учетом и так минимальной доходности переработчиков производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов.



«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), опроверг возможность роста цен на растительные масла из-за планируемого государством эксперимента по маркировке такой продукции. «Сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела. Более того, согласно данным исследований, стоимость маркируемых товаров растет медленнее, чем у другой продукции, то есть маркировка становится фактором сдерживания цен», — сообщили в ЦРПТ. В Высшей школе экономики отметили, что доля контрафакта и фальсификата в категории растительных масел растет. «В 2022 году она превысила 18%, увеличившись с 2020 года более чем вдвое — на тот момент она составляла 8,1», — сказал Артем Концерев, ведущий эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.



Кроме того, Минпромторг предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года провести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных. Ранее ведомство разработало проект постановления правительства о маркировке лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Планируется, что эксперимент с ее внедрением пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025-го.



Сейчас в России маркировка обязательна для пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, молочной продукции, упакованной воды, лекарств, табака, изделий легкой промышленности, обуви, шуб, медицинских изделий, духов и туалетной воды, шин, фотоаппаратов, БАДов, антисептиков и кресел-каталок.



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