Производители сладких напитков перестраиваются на работу с акцизами

Наиболее подготовленными оказались те компании, которые в своей производственной деятельности уже имели дело с подакцизными продуктами С. Николаев

Инициатива внести сахаросодержащие напитки в список подакцизных товаров рассматривалась несколько лет. Окончательное решение было принято в ноябре 2022-го. Согласно документу, с 1 июля текущего года акциз — 7 руб./л — уплачивают крупные производители сладкой газировки. Для МСП, производящих такую продукцию, законодательство предоставляет льготу — акциз они будут платить не с 1 июля, а с 1 октября.



Обсуждая влияние закона на производителей сахаросодержащих напитков, аналитики рынка отмечали необходимость трансформации их бизнеса. Так, президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорил о необходимости перестроения многих ключевых механизмов, которые повлияют на формирование прибыли, организацию производства и маркетинговую стратегию.



«В данный момент главным для каждого производителя сахаросодержащих напитков является вопрос минимизации рисков и выработка четкой стратегии дальнейшей работы. Ситуация очень динамична, и многое зависит от начального этапа администрирования акциза: будут ли какие-то сбои, каким образом будет проходить идентификация такой продукции, как будет сдаваться отчетность», — констатировал он.



Подакцизными сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку и изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), а количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2% включительно.

Закон работает уже месяц, производители отгружают продукцию по новым правилам. Наиболее подготовленными оказались те, кто в своей производственной деятельности уже имел дело с подакцизными продуктами. «Мы не испытали проблем и сложностей, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов. — Но у нас большой опыт работы с подакцизной продукцией. Многим нашим коллегам по отрасли пришлось осваивать как документальное оформлению продаж подакцизной продукции, так и ее учет».



Бренд-менеджер НВК «Ниагара» (производитель безалкогольных напитков, Челябинская обл.) Ирина Пищикова, комментируя необходимость «жить по новым правилам», отмечает, что компания справилась с новой нагрузкой, адаптировав к ситуации уже имеющийся опыт, и вошла в рабочий ритм. «У нас нет выбора, нас поставили перед фактом. Но каких-то проблем при подготовке к работе с подакцизными товарами не возникло. Опыт у нас есть, мы же маркируем питьевую воду», — отмечает она.



Однако кроме вопросов документального оформления и учета остается проблема роста себестоимости производства, а следовательно, и цены. «Очевидно, что акциз становится одним из факторов повышения стоимости безалкогольных напитков с содержанием сахара», — сказал «Агроинвестору» Максим Новиков. Например, крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» заранее уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа.



«Поскольку акциз составляет 8,4 руб. с НДС на 1 л продукции, здесь довольно просто оценить влияние на конкретную бутылку. Например, на банку 0,5 л — 4,2 руб., а на ПЭТ бутылку 1,5 л — 12,6 руб.», — поясняет Юрий Антонов.



Введение акциза совпало с падением курса национальной валюты. В Минсельхозе признают, что на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, влияет рост цен на упаковку и ингредиенты, поставляемые из-за рубежа. Новиков подтверждает, что в себестоимости соков около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.



По мнению заместителя руководителя департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Дарьи Швандар, эффективным инструментом рыночного регулирования цен на сахаросодержащие напитки может стать увеличение доли локализации в производстве этой продукции за счет импортозамещения всех рецептурных ингредиентов. «На территории России должны производиться очищенная питьевая вода, сиропы, двуокись углерода, консерванты, красители, ароматизаторы, тара, упаковка и маркировка», — говорила она порталу «Oбъяcняем.PФ».



Первый месяц продаж напитков по новым правилам еще не дает полной картины, чтобы оценить, как введение акциза повлияло на отрасль. Но отраслевые аналитики допускают, что подорожание продукции вызовет если не сокращение, то существенное замедление роста ее потребления. На этом фоне прогнозируется снижение инвестиционной активности в секторе.



Новиков полагает, что часть производителей будет снижать количество углеводов в напитках, выводя их таки образом из-под акцизов, тем более, что у многих российских компаний есть опыт производства напитков с пониженной калорийностью.



По словам директора Центра компетенций по цифровой экономике и GR АТОЛ Юлии Русиновой, именно сокращение производства и потребления сахаросодержащих напитков и является целью введения акциза. По ее мнению, увеличение цены на сахаросодержащие напитки, связанное с введением акциза, незначительно, но должно снизить ее потребление. При этом Русинова отмечает в производстве безалкогольных напитков тренд на уменьшение содержания сахара и переход на использование сахарозаменителей.



Предполагается, что поступающие от уплаты акциза средства — по расчетам авторов закона, 35 млрд руб. в год — должны пойти на финансирование системы здравоохранения, реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Правда, Новиков не уверен, что введение акциза и снижение продаж подакцизных напитков внесет существенный вклад в оздоровление нации. «Важно отметить, что сейчас не наблюдается роста категории сладких напитков, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен (менее 2%)», — добавляет он.



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