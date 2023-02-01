Крупный производитель пива займется выпуском энергетических напитков

На полках российских магазинов в 2022 году насчитывалось в среднем около 25 наименований энергетиков Pixabay

Пивоваренная компания AB InBev Efes в марте 2023 года выпустит на российский рынок новый бренд энергетического напитка — Volt Energy, сообщает агентство «Прайм». Он станет первым энергетиком в портфеле производителя Bud, Stella Artois, Velkopopovický Kozel и других известных марок пива.



AB InBev Efes зарегистрировал товарный знак на новый энергетик еще в феврале прошлого года, и ожидалось, что его производство начнется во втором квартале 2022-го, писал «Коммерсант». Сейчас уточняется, что Volt Energy будет выпускаться в алюминиевой банке объемом 0,45 л на заводе AB InBev Efes, расположенном в городе Иваново. В линейку войдут четыре вкуса: оригинальный, голубика-гранат, апельсин-маракуйя и манго-лайм. В будущем ожидается выпуск энергетика Volt Energy с пониженным содержанием сахара, который в компании называют самым быстрорастущим сегментом энергетических напитков.



Свои энергетические напитки уже есть в портфелях почти всех крупных российских производителей пива и безалкогольных напитков. Так, «Балтике» принадлежит бренд Flash Up, «Объединенные пивоварни Хайнекен» выпускает напиток Solar Power, Московская пивоваренная компания — Gorilla Lychee, МПБК «Очаково» развивает линейку Powran, а ГК «Черноголовка» — Turbo Energy.



«На сегодняшний день российский рынок энергетиков является довольно конкурентным, и для успешного выхода потребуется маркетинговый бюджет и демократичная цена в связи со снижением покупательской способности населения, — прокомментировала «Агроинвестору» заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. — Кроме того, производителю необходимо обратить особое внимание на состав продукта, который должен содержать максимальное количество натуральных ингредиентов — в этом направлении уже начали работать многие крупные игроки».



Динамика развития рынка энергетиков в России

Последние несколько лет продажи энергетических напитков в России растут двузначными темпами. По оценке BusinesStat, за период с 2015-го по 2019 год реализация такой продукции в стране увеличилась более чем в два раза — с 242 млн л до 510 млн л. В 2021 году продажи повысились еще на 32%, до 829 млн л.



О том, что продажи энергетиков показывают заметную динамику говорят исследования и других организаций. NielsenIQ оценивает рост продаж в этой категории в 2021 году на 31,3% в натуральном выражении и на 34,2% — в денежном. Отдельно отмечается, что в первой половине 2021-го продажи энергетиков в России выросли на 40%: опрошенные изданием The Inc. эксперты связали это с тем, что люди из-за пандемии много времени проводили дома и работали сверхурочно.



В 2022 году сегмент продолжил демонстрировать высокие темпы продаж. По данным Росконтроля, спрос на энергетические и тонизирующие напитки в первой половине прошлого года увеличился на 40%. А ассортимент энергетических и спортивных напитков на полках российский розничных магазинов вырос в среднем с 20,7 единиц на магазин до 25, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные NielsenIQ. Аналитическое агентство Petrova 5 Consulting оценивает рост рынка энергетиков по итогам 2022 года в 15-20%.



На платформе Wildberries в 2021 году было продано 78,5 тыс. банок таких напитков, а в 2022-м — 216, 7 тыс., выяснил по запросу «Агроинвестора» сервис аналитики маркетплейсов Eggheads. Количество продавцов энергетиков на Wildberries за этот период увеличилось со 107 до 179. Вырос и средний чек: в январе 2022 года он составлял 505 руб., а в январе 2023-го достиг 742 руб.



Топ-3 самых популярных энергетика на Wildberries в 2023 году* — Genesis Green Star (упаковка из 12 банок)

— Monster Energy (упаковка из 12 банок)

— NRGet



*По данным сервиса EggHeads

При этом продажи обычной газировки в российских розничных магазинах по итогам прошлого года просели на 10% в натуральном выражении.



Перспективы российского рынка энергетиков

Несмотря на то, что аналитики в целом с позитивом смотрят на дальнейшее развитие категории энергетических напитков в России, запуск продукта Volt Energy от AB InBev Efes приходится не на самое радужное для категории время. В первую очередь, это связано с введением акциза на сладкие напитки: с 1 июля производители вынуждены будут платить 7 руб. за каждый литр выпускаемого напитка, если содержание сахара в нем превышает 5 г на 100 мл. BusinesStat отмечает, что из-за этого почти все выпускаемые в России энергетики существенно подорожают, так как в них содержатся сахар или подсластители. Марина Петрова считает, что такая ситуация приведет к снижению рынка энергетиков, поскольку потребители очень чувствительны к повышению цены, и по итогам 2023 года темпы прироста продаж замедлятся до 5-10%.



Кроме того, сейчас в 20 регионах России запрещено продавать энергетики несовершеннолетним. При этом на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который распространяет это положение на всю страну. В случае его принятия он вступит в силу уже в начале осени 2023 года. С 2018 года в России нельзя продавать энергетики с добавлением алкоголя.



Вместе с тем, в этому году открываются дополнительные возможности для российских производителей в связи с уходом с рынка иностранных игроков и известных брендов, говорится в статье гендиректора компании «ФудВэй» (выпускает энергетического напитка Powercell) Николая Комаревцева, опубликованной на портале New Retail. «Безусловно, уход зарубежных компаний вызвал перераспределение долей российского рынка энергетиков в пользу отечественных производителей. Кроме того, на активное развитие объемов производства оказало влияние повышение внутреннего спроса и потребления энергетических и тонизирующих напитков ввиду высокого ритма жизни, больших физических и умственных нагрузок», — добавляет Марина Петрова.



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