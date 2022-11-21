Подписан закон о введение акциза на сладкие напитки

Инвестиции в производство напитков сократятся flickr.com

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки вводится акциз в размере 7 руб. за литр. Акцизом будут облагать напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. Документ опубликован на портале правовой информации.



Подакцизными станут напитки, упакованные в потребительскую тару, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед.



Специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, не будет облагаться таким акцизом. Также из-под его действия выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков).



Также не признается сахаросодержащей алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.



«Агроинвестор» ранее писал, что Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 10 ноября. Изначально ввести акциз планировалось с 1 января следующего года, однако ко второму чтению законопроекта в него были внесены поправки.



Законопроект о налоговых новациях был внесен правительством вместе с «бюджетным пакетом» в конце сентября. По расчетам авторов документа, введение акциза должно дать бюджету 35 млрд руб., эти средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. При этом бизнес-сообщество обращало внимание, что введение акциза приведет к росту цен на ряд напитков, в результате их потребление и производство снизятся. Как результат — сворачивание инвестиционных планов компаний и их возможный уход с рынка, что ставит под вопрос дополнительные поступления налогов в бюджет. Так, крупные игроки — «Черноголовка» и «Очаково» - уже сообщили о заморозке новых инвестиций в развитие бизнеса. По их оценкам, после введения акциза производство может сократиться на 20%, поэтому новые мощности не будут востребованы.



По прогнозу Минсельхоза, инвестиции в производство напитков в этом году снизятся на 16,9% относительно 2020-го, тогда как ранее ведомство ожидало роста на 19%. В 2023 году вложения, согласно базовому сценарию, могут сократиться на 19,3% относительно 2020-го, в 2024-м — на 17%, в 2025-м — на 14,2%. Среди причин — введение акциза.



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