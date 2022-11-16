Минсельхоз ожидает снижения инвестиций в производство напитков

Во втором квартале инвестиции в производство напитков уменьшились на 19,1% Pixabay

Минсельхоз скорректирует плановые показатели Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, касающиеся динамики производства напитков и инвестиций в этот сектор. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Действующий базовый вариант Стратегии предполагает рост вложений в 2022 году на 19% относительно уровня 2020-го, теперь же агроведомство ожидает снижения инвестиций на 16,9%.



В 2023 году инвестиции в производство напитков, согласно базовому сценарию, могут сократиться на 19,3% относительно 2020-го, в 2024-м — на 17%, в 2025-м — на 14,2%. В 2030 году, согласно предлагаемым поправкам, ожидается рост на 9,6%. Действующая Стратегия предполагает увеличение инвестиций на 20,7% в следующем году, на 23,1% — в 2024-м, на 23,8% — в 2025-м и на 29,3% в 2030-м.



Внесение изменений обусловлено текущей динамикой индекса физического объема инвестиций в основной капитал (в крупных и средних организациях) к соответствующему периоду прошлого года на основании данных Росстата по итогам первого полугодия. Так, в секторе производства напитков вложения выросли на 2,8%, при этом по итогам второго квартала зафиксировано снижение на 19,1%, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения. Ранее одним из основных источников роста инвестиций было введение обязательной маркировки питьевой воды, что потребовало от производителей закупки оборудования. «Предпосылки для дальнейшего роста инвестиций на сегодняшний день отсутствуют», — констатирует Минсельхоз.



Кроме того, Госдума утвердила изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение с 1 июля 2023 года акциза в размере 7 руб. за литр сахаросодержащих напитков. Подакцизными станут напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед и количество углеводов в которых превышает 5 г на 100 мл. «Реализация данной меры приведет к росту розничных цен и будет способствовать снижению объемов продаж, прибыли производителей и повлечет за собой снижение привлекательности отрасли для инвесторов, что, в свою очередь, создаст риск к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, и как следствие окажет негативное влияние на значение показателя», — отметил Минсельхоз.



На объем инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2022 году также влияют санкционное давление на российские компании и их зарубежных партнеров, разрыв сложившихся экономических и логистических связей, ограничение доступа российских компаний на рынки капитала и инструментов привлечения инвестиций, стратегическая неопределенность и снижение мотивации инвесторов, перечисляется в пояснительной записке. Кроме того, спад инвестиционной активности обусловлен свертыванием деятельности крупных транснациональных компаний.



Предполагается, что введение акциза должно дать бюджету 35 млрд руб., эти средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) в сентябре направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки, писал «Агроинвестор». «Руспродсоюз» предупреждал, что введение акциза может спровоцировать сворачивание инвестиционных планов в отрасли, что ставит под вопрос дополнительные поступления налогов в бюджет из-за сокращения налоговой базы. Крупные производители газированных напитков — ГК «Черноголовка» и пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» - уже сообщили о заморозке новых инвестиций в развитие бизнеса.



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