«Союз-Вино» займется производством сидра

Простимулировать рост рынка сидра могла бы господдержка

Краснодарская компания «Союз-Вино» зарегистрировала декларацию о соответствии для линейки сидра под брендом «Св. Вионне», пишет «Коммерсант» со ссылкой на реестр Росаккредитации. В описание продукции включены полусухой и сладкий сидр, а также напиток с вишневым вкусом. Собеседник издания в отрасли считает, что интерес «Союз-Вина» к сидру может быть связан с ограниченным предложением винограда для производства вина, с чем в первую очередь сталкиваются работающие в массовом сегменте крупные предприятия. Два года назад для производства вин запретили использовать импортные виноматериалы, а из-за неблагоприятных погодных условий в 2020—2021 годах и растущего спроса цены на виноград заметно увеличились.



«Союз-Вино» продает в год более 40 млн л вин «Зеленая долина», Confessa, «Традиционное», La Petite Perle и др. Игристые вина La Petite Perle выпускаются в том числе в алюминиевой банке. У компании есть 1,2 тыс. га земель, из которых 200 га занято виноградниками, говорится на сайте компании.



По итогам января-сентября 2022 года продажи сидра год к году увеличились на 10,8% в натуральном выражении и на 21,9% — в деньгах, следует из данных NielsenIQ. Директор по маркетингу AB InBev Efes (выпускает сидр Bon Season) Мария Дементьева объяснила «Коммерсанту», что рост категории в объеме связан с появлением новых брендов. Например, свой сидр в этом году начал выпускать МПБК «Очаково». Интерес к производству сидра из собственных яблок также был у структур акционеров ЛУКОЙЛа.



В то же время крупные бизнесмены продолжают интересоваться виноделием: так, новый проект в этой сфере планирует совладелец транспортной группы «Дело» Сергей Шишкарев, пишет «Коммерсантъ». Его структуры могут начать выпуск вина на участке площадью около 45 га в районе станицы Раевской Краснодарского края. По словам Шишкарева, он давно собирался заняться виноделием, которое считает перспективным направлением бизнеса. Однако, как считают эксперты, для успешного продвижения продукции потребуется найти баланс между качеством и ценой.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз на сегодняшний день не видит больших перспектив роста сегмента сидра в стране. По его словам, рынок тихих, игристых вин и винных напитков из винограда в России намного больше рынка сидра и пуаре (более 850 млн л винодельческой виноградной продукции с учетом импорта против 50-60 млн л сидра и пуаре и 130 млн л фруктовых вин), и такая тенденция, скорее всего, сохранится. «Вот если бы у производителей сидра в России были большие деньги на выпуск и продвижение продукции, а государство в лице Минсельхоза, Роскачества и Минпромторга поддерживало бы сидры как поддерживают виноградную алкогольную продукцию, тогда бы было другое дело», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз.



По его словам, в мире есть «определенный сговор», связанный с развитием производства виноградных вин, так как они маржинальнее, а фруктовые, плодовые, сидры — как продукты второго сорта, объясняет Дробиз. По словам эксперта, перспектива развития производства сидра в России есть, и этим обязательно нужно заниматься, но вряд ли на каком-то этапе сидры, пуаре и фруктовые вина на нашем рынке будут серьезно конкурировать с виноградными винами.



По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, производство сидра в России развивается довольно давно, и оно растет совершенно независимо от рынка вина. «Сейчас, на мой взгляд, происходит довольно интенсивное развитие: многие начинают выпуск сидра, но в этом нет ничего революционного», — сказал «Агроинвестору» Попович. По его мнению, плодовые алкогольные напитки вряд ли когда-нибудь смогут составить серьезную конкуренцию виноградным винам.









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