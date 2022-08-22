Рабочая группа при правительстве признала маркировку пива избыточной

ЦРПТ планирует начать обязательную маркировку пива с 1 апреля 2023 года Pixabay

Рабочая группа при правительственной комиссии по реализации «регуляторной гильотины» признала избыточным требование по маркировке пивных напитков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания.



Согласно документу, большинство голосовавших выступили за отмену обязательного требования по маркировке пивоваренной продукции и напитков брожения (сидр, пуаре, медовуха). Небольшая часть участников заседания проголосовала за перенос сроков введения маркировки.



В конце июля «Агроинвестор» писал, что Минпромторг договорился о сроках запуска маркировки с оператором системы, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), и Ассоциацией производителей пива. С 1 апреля 2023 года ЦРПТ планирует начать обязательную маркировку пива, включая безалкогольное, а также напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи в кегах. С 1 октября 2023 года должна начаться маркировка напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024-го — в алюминиевых банках. Правительство включило пиво в перечень товаров для обязательной маркировки в январе 2022 года, эксперимент по ее внедрению идет с 1 апреля 2021-го.



В середине июля Союз российских пивоваров сообщил в открытом письме президенту Владимиру Путину, что в случае введения в России обязательной маркировки пива его выпуск сократится на 20-30%, при этом себестоимость производства увеличится на 10%. Отраслевое объединение просило рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции для «сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом».



Представитель ЦРПТ уточнил РБК, что точный срок введения маркировки пива пока не утвержден правительством, поэтому вопрос маркировки пива не может быть объектом рассмотрения рабочей группы по «регуляторной гильотине». Утвержденные нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по маркировке пива, сейчас отсутствуют, подтвердила ТАСС пресс-служба Минпромторга.



Пересмотр обязательных требований, вступающих в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024-го, проводится по поручению куратора реформы контрольно-надзорной деятельности вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Вынесение проектируемых норм на рассмотрение в рамках заседания рабочей группы противоречит этому поручению, отметил представитель Минпромторга.



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