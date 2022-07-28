Обязательная маркировка пива начнется с апреля 2023 года

Крупнейшие российские пивоваренные компании включились в эксперимент по маркировке в 2021 году М. Стулов

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с 1 апреля 2023 года начнет обязательную маркировку пива, включая безалкогольное, а также напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи в кегах. Как говорится в сообщении Минпромторга, ведомство договорилось о сроках запуска маркировки с ЦРПТ и Ассоциацией производителей пива (АПП). С 1 октября 2023 года должна начаться маркировка напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024-го — в алюминиевых банках.



«Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях, — подчеркнула директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева. — <…> Для безболезненного внедрения запуск маркировки разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль».



Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов отметил, что это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. «Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения, — приводятся его слова в сообщении Минпромторга. — <…> Крупнейшие российские пивоваренные компании, входящие в АПП, включились в эксперимент по маркировке пива в 2021 году. С тех пор на пивоварнях членов АПП проводились неоднократные тесты для выявления наилучших технических решений по внедрению маркировки, которые будут продолжены».



В свою очередь ЦРПТ обещает за свой счет обеспечить пивоваренную отрасль необходимым оборудованием и кодами маркировки. По словам председателя Совета директоров центра Михаила Дубина, это снимет все риски, которые могли бы быть.



Как ранее писал «Агроинвестор», в середине июля Союз российских пивоваров сообщил в открытом письме президенту Владимиру Путину, что в случае введения в России обязательной маркировки пива, его выпуск сократится на 20-30%, при этом себестоимость производства увеличится на 10%. Отраслевое объединение просило рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции для «сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом».



Чуть позже организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась с открытым письмом к главе государства с просьбой ввести обязательную маркировку пивной продукции в этом году и не затягивать проведение эксперимента. В свою очередь общественная организация «Опора России» выступила в защиту пивоваров. Маркировка пива в той парадигме, как ее предлагают, не только не будет способствовать обелению рынка, но и наоборот, приведет к гарантированному снижению объемов производства, обращал внимание председатель Комиссии по производству и обороту пива и слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России» Алексея Небольсина. По его словам, все добросовестные пивовары уже шестой год работают в системе ЕГАИС, которая контролирует оборот пивной продукции на всех этапах за исключением розницы, система показала свою эффективность.



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