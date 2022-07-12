Пивовары выступили против маркировки их продукции

Пивовары считают маркировку избыточной мерой контроля для отрасли Pixabay

В случае введения в России обязательной маркировки пива, его выпуск сократится на 20-30%, при этом себестоимость производства увеличится на 10%. Об этом Союз российских пивоваров сообщил в открытом письме президенту Владимиру Путину. Отраслевое объединение просит рассмотреть вопрос о недопустимости введения обязательной маркировки пивоваренной продукции для «сохранения потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитного обеспечения россиян пивом».



«Пивоваренные предприятия, которые во многих регионах являются ключевыми налогоплательщиками, окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств, развязавших экономическую войну против нашей страны», — говорится в обращении союза. Ключевые узлы и компоненты системы маркировки производятся в США, Германии, Италии, Японии, на Тайване, уточняют пивовары.



Маркировка не повысит, а снизит эффективность работы отрасли, подчеркивает союз. Это подтверждает опыт введения обязательной маркировки для питьевой и минеральной воды, которую в том числе выпускают и пивоваренные компании. После интеграции системы маркировки они отметили падение производительности линий розлива воды на 20-30%. Этот негативный эффект усугубляется острым дефицитом зарубежных расходных материалов для маркировки, говорится в письме.



Пивоваренные предприятия работают на пределе своих возможностей, обращает внимание союз: западные компании отказываются поставлять оборудование, запчасти и расходные материалы, высока вероятность прекращения импорта хмеля, который пока нечем заменить. Предприятия столкнулись с дефицитом и значительным ростом цен на пивоваренный солод, упаковку, углекислоту, кронен-пробку, этикетку. В сложившейся ситуации многие игроки рискуют остановить производство, предупреждают авторы обращения. «В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно», — настаивает союз.



Кроме того, пивовары считают маркировку избыточной мерой для отрасли: государство эффективно контролирует рынок пива с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы, которая позволяет решить задачи полной прослеживаемости, поштучного учета производства и оборота пивоваренной продукции, обращает внимание союз.



С 1 апреля 2021 года правительство запустило эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе, а также сидра и пуаре. Он должен продлиться до 28 февраля 2023-го. Предполагается, что после завершения эксперимента маркировка станет обязательной. В пилотном проекте, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки), сейчас в нем принимают участие 243 компании. В ходе эксперимента апробируются механизмы нанесения кодов маркировки в лабораторных условиях, проводятся тесты на производствах. «Агроинвестор» направил запрос в ЦРПТ, на момент публикации там не прокомментировали ход эксперимента и возможные трудности участников пивоваренного рынка.



Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, сигарет, парфюмерии, меховых изделий, обуви, шин и автопокрышек, минеральной воды. Цель создания единой системы маркировки товаров — ликвидация теневого оборота продукции.

