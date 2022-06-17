В 2023 году господдержка АПК может превысить 500 млрд рублей

В 2022 году изначально на поддержку АПК было заложено 355,5 млрд рублей Pixabay

Минсельхоз совместно с Минфином прорабатывает возможность увеличения поддержки АПК. В 2023 году ее объем может превысить 500 млрд руб. Об этом в интервью «Российской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.



Возможность увеличения поддержки АПК прорабатывается в рамках подготовки бюджета на 2023-2025, уточнила замминистра. Она пояснила, что по действующей программе на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 375,9 млрд руб., его предполагается увеличить на 124 млрд руб. В 2022 году изначально на поддержку АПК было заложено 355,5 млрд руб., но правительство дополнительно выделило 240 млрд руб., напомнила Фастова. Это беспрецедентный уровень поддержки российского АПК, подчеркнула замминистра.



Сельхозпроизводители, опрошенные «Агроинвестором», единогласно утверждают, что увеличение субсидий на 124 млрд руб. не компенсирует текущий рост затрат. Так, председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что в целом господдержка пока остается на том же уровне, на котором была, значительных улучшений сектор АПК в регионе не ощутил. «Единственное, нам добавили субсидию на выращивание масличных», — отметил он. Нагель считает, что если бы экспорт сейчас не ограничивался пошлиной, заработок бы составил в 10 раз больше, чем государственная субсидия.



По словам Нагеля, в Забайкалье сельское хозяйство развивается неактивно, хотя у региона есть огромный потенциал роста для любого сектора АПК. Он считает, что в крае нужно увеличить господдержку, так как посевная площадь составляет всего 200 тыс. га из возможных 2 млн га. «Адресная поддержка для нашего региона необходима. В других частях России почти все земли возделываются, там эффективно ведется работа», — считает Нагель.



При этом, по его мнению, субсидирование нужно не только на мелиорацию земель, но и на покупку техники и другие нужды АПК. «В этом случае за год-два сельское хозяйство в Забайкалье начнет активно развиваться», — уверен Нагель.​



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что в его хозяйстве по состоянию на 1 июня превышение затрат составило 110 млн руб. по сравнению с прошлым годом. При этом полученная субсидия составила 22 млн руб. «Большой минус — это экспортная пошлина. Возможно, нам не нужны были бы субсидии и дополнительное финансирование, если бы отменили пошлину. Мы бы себя чувствовали гораздо увереннее», — оценивает он.



Неженец тоже считает, что увеличение финансирования не компенсирует рост затрат по двум основным причинам: компания продает товар с дисконтом, а покупает «с премией». «Разрыв тут только увеличивается. Я не вижу перспектив для его сглаживания. Считаю, что экономика в сельском хозяйстве серьезно ухудшится», — заключил Неженец.



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