«Черноголовка» может приобрести российские активы Carlsberg

В России у датского концерна восемь заводов «Балтика»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет переговоры с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC Group о продаже своего российского бизнеса, сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на источники. По данным издания, российский производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересовался покупкой российской «дочки» Carlsberg — компании «Балтика».



«Черноголовка» производит газированные напитки, снеки и кондитерские изделия. У компании есть свои заводы в России. Основные бренды — «Черноголовка», Fantola, Bon Giorno, Chaka, «Савинов». Еще одна заинтересованная сторона — компания CBC Group. В 2008 году Carlsberg продала ей пакет акций компании Israel Beer Breweries.



Возможную сумму сделки источники Berlingske не называют. Бизнес Carlsberg в России оценивается почти в $2,93 млрд, отмечает издание. Известно, что в России у иностранного концерна восемь заводов, на которых работают более 8 тыс. человек. Пресс-служба «Балтики» сообщила ТАСС, что поиск инвестора займет длительное время. «На данный момент новый инвестор не определен», — уточнила компания.



Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз сказал «Коммерсанту» , что, по его мнению, смена собственника вряд ли существенно отразится на пивном рынке. «Они могут целый год искать покупателя, оформлять сделку, и в итоге она может не состояться, если за год ситуация как-то утрясется», — прокомментировал он.



Глава комиссии по производству пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин уточнил изданию, что если у российского производителя поменяется владелец, это не приведет к дефициту пива на отечественном рынке, а вот сам напиток может подорожать. По мнению Небольсина, у отечественных заводов, особенно у малых пивоваров, есть некоторые трудности: нет хмеля, подорожал солод, нужно найти логистическую замену ушедшим с рынка компаниям, также есть вопрос с тем, как возить хмель. «У крафтового сегмента будут очень серьезные проблемы с лета. Цена точно опускаться, к сожалению, не будет — только расти», — считает Небольсин.



В конце марта Carlsberg Group сообщила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в России.

