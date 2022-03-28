Концерн Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

Heineken прогнозирует, что потеряет около 0,4 млрд евро Е. Кузьмина

Пивоваренный концерн Heineken намерен передать бизнес в России новому владельцу, сообщила компания. До этого момента все семь российских пивоварен компании будут продолжать работу. Ранее после начала специальной военной операции на Украине Heineken объявила, что приостанавливает производство, продажу и рекламу пива под брендом Heineken в России, прекратила новые инвестиции и экспорт в страну, а также отказалась от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения.



«Мы пришли к выводу, что владение Heineken активом в России больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях. В результате мы решили покинуть Россию, — говорится в сообщении компании. — Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами. Чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников и свести к минимуму риск национализации, мы пришли к выводу, что необходимо продолжать недавно сокращенные операции в течение этого переходного периода». Также Heineken отметила, что не получит прибыли от передачи имущества и прогнозирует, что потеряет около 0,4 млрд евро. Кто может стать новым владельцем бизнеса — не уточняется.



Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею внешнего управления имуществом иностранных компаний. Разработанный Минэкономразвития законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, не менее 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если они приняли решение прекратить работу в России. Это позволит предупредить банкротства и сохранить рабочие места.



«Единая Россия» называла законопроект «первым шагом к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». Минэкономразвития считает, что он должен «стимулировать организации под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России». Глава ведомства Максим Решетников допускал, что значительная доля зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в стране, вернутся на российский рынок после того, как наладят логистические цепочки.



«Объединенные пивоварни Хейнекен» - российское подразделение голландского концерна Heineken N.V., мирового лидера по производству премиальных сортов пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда она приобрела первую пивоварню в Санкт-Петербурге. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken, Amstel, Kru ovice, Affligem, «Три медведя», «Охота», и другие.



Дополнение



После публикации материала стало известно, что датский концерн Carlsberg также принял решение уйти с российского рынка, где ему принадлежит пивоваренная компания «Балтика». «Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», — говорится в сообщении Carlsberg. До продажи российского бизнеса компания будет поддерживать ограниченный уровень операций.



Выручка российского бизнеса Carlsberg в прошлом году составила 6,5 млрд датских крон (около $960 млн по текущему курсу). В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика» и др. «Балтика» - вторая по величине пивоваренная компания в России с долей рынка 27,3%, в ее управлении восемь заводов.

