Мигранты не поедут за рублем? Сохранится ли дефицит сезонных рабочих в АПК

В этом году потребность отрасли в трудовых мигрантах оценивается на уровне 40 тысяч человек Е. Кузьмина

Мигранты могут не поехать на сезонные полевые работы в Россию из-за падения рубля. Такого развития событий не исключают отраслевые эксперты. Аграрии настроены более оптимистично: они почти уверены, что в этом году, в отличие от двух предыдущих лет, дефицита кадров для сезонных полевых работ у них не будет.



Минсельхозом было озвучено, что в этом году для полевых сезонных работ в нашу страну нужно будет завезти порядка 40 тыс. человек, и многие компании уже начали работу в этом направлении, знает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «В плане доставки работников стало проще, чем было год или два назад: появились отработанные механизмы ввоза людей в период коронавирусных ограничений», — рассказал он «Агроинвестору». Однако в связи с тем, что курс доллара вырос в полтора раза, иностранным работникам придется настолько же повышать зарплату, если, конечно, рубль не продолжит укрепляться, поскольку в основном иностранцы отправляют деньги домой в долларах, добавляет Глушков.



«С одной стороны, границы со странами, откуда обычно к нам приезжают рабочие-мигранты, открыты. При этом их въезд в Россию пока возможен только самолетом, а цены на авиабилеты существенно выросли, хотя сейчас они уже не настолько запредельно высокие, как были в прошлом году», — отмечает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Будет ли интересно иностранным рабочим приезжать в Россию, зависит также от курса рубля к основным мировым валютам. «Если резкое падение продолжится, то рабочим из других стран будет просто невыгодно трудиться в России», — рассуждает она. Соответственно, как в этом году будет складываться ситуация с рабочей силой — пока сказать сложно.



Согласно индексу портала SuperJob, по итогам третьей недели марта количество вакансий в сельском хозяйстве увеличилось на 25%. Показатель соответствует сезонным трендам, которые наблюдались на рынке труда до пандемии. Сельхозпредприятия набирают рабочий персонал, агрономов, ветеринаров, ИТР и специалистов по ремонту и обслуживанию техники, говорится в сообщении портала. В январе-марте 2022 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства выросло на 27%, сообщается в исследовании «Авито Работа». При этом соискатели также стали на 26% чаще интересоваться вакансиями в АПК.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что в этом году проблемы с рабочей силой в растениеводстве и садоводстве однозначно по-прежнему будут. «Ковидные ограничения хотя и смягчили, но полностью не сняли, и мигрантам сейчас сложнее получить разрешение на работу, чем было до пандемии, — поясняет она. — Еще более серьезной проблемой для притока кадров из ближнего зарубежья на полевые работы станет падение курса рубля, поскольку в реальном выражении у них будет серьезная потеря денег». Трудовые мигранты сейчас, скорее, поедут собирать урожай в Польшу или Китай, считает Решетникова.



Гендиректор компании «Брянский сад» Олег Кобец говорит, что на его предприятии проблем с нехваткой персонала в прошлом году не было, он надеется, что не будет и в этом. «Мы привлекаем на сезонные работы местных жителей. Наше предприятие — одно из немногих действующих сейчас в Клетнянском районе, соответственно, местные жители охотно идут к нам на работу, в том числе на сезонную», — рассказал он «Агроинвестору».



Почему люди неохотно идут работать в сельское хозяйство? Мало платят 41% Тяжелая работа 13% Это считается непрестижным/ непочетным 13% Не готовы жить в селе 27% Все перечисленные причины 6% Затрудняюсь ответить 0% Мало платят Тяжелая работа Это считается непрестижным/ непочетным Не готовы жить в селе Все перечисленные причины Затрудняюсь ответить Голосовать

Руководитель компании «Дмитровских овощей» Сергей Филиппов, напротив, не рассчитывает на местных жителей в качестве сезонной рабочей силы. «Даже несмотря на то, что люди теряют работу, они не хотят трудиться в поле, причем такая проблема не только в сегменте сезонных рабочих, но и в секторе квалифицированных специалистов», — сетует он. По его словам, в этом году ввозить сезонных рабочих из государств ближнего зарубежья проще, чем в прошлом, так как сняты жесткие ковидные ограничения. «Некоторое время назад были проблемы с авиасообщением, но сейчас ситуация выправилась», — добавляет Филиппов.



В «Дмитровские овощи» на сезонные работы приезжают мигранты из Таджикистана. «Поначалу мы опасались, что из-за снижения курса рубля к доллару у нас будут проблемы с рабочими-мигрантами, однако их местная валюта тоже упала относительно доллара. К тому же, сезонные рабочие отправляют деньги на родину в рублях: местная система конвертации в Таджикистане переводит их в национальную валюту с минимальной комиссией», — знает руководитель.



Глушков полагает, что беженцы из Донбасса могли бы устроиться сезонными рабочими на агропредприятия, ведь многие фермеры предоставляют своим сотрудникам жилье, что для этих людей актуально. «Более того, многие сельхозпроизводители гораздо охотнее возьмут на работу людей из Донбасса, которые говорят на русском языке, чем мигрантов из других стран», — рассуждает он.



Козий и Решетникова придерживаются другого мнения: они считают, что вряд ли беженцы с Донбасса смогут закрыть дефицит кадров в сельском хозяйстве. «Люди, теряющие работу в других отраслях, обычно не стремятся заниматься сельскохозяйственными работами, например собирать ягоды», — отмечает Ирина Козий. Из Донбасса в нашу страну преимущественно приезжают женщины с детьми, а такой категории работников гораздо сложнее предоставить условия для проживания, чем одинокому мужчине, обращает внимание Решетникова. «Кроме того, для сбора фруктов и ягод нужны определенные навыки, это очень тяжелая работа, трудиться нужно с раннего утра до позднего вечера, и вряд ли неподготовленные люди смогут это делать», — полагает она.