Компания «ДМС» не останавливает проект строительства молочного завода

Мощности завода будут рассчитаны на переработку более 125 тыс. т сырого молока в год М. Стулов

У «ДМС» нет никаких планов по остановке проекта строительства завода по переработке молока в Черняховске (Калининградская область), сообщила «Агроинвестору» гендиректор компании Татьяна Обухова. «У нас есть лишь небольшие сдвиги в связи с изменением конъюнктуры рынка, курса рубля и повышением цен на стройматериалы», — пояснила она.



Ранее председатель совета директоров АПХ «Залесье» (партнер «ДМС») Андрей Романов говорил, что строительство будет приостановлено. «В целом этот проект находится в высокой стадии готовности, есть уже проектно-сметная документация, разрешение на строительство, принципиальные решения банков о готовности кредитовать эти проекты», — цитировал Романова портал kgd.ru .



По словам Обуховой, уже в мае «ДМС» планирует выходить на площадку. «Оборудование находится в высокой степени готовности, все авансы оплачены, льготные кредиты получены. Мы пересчитываем сметы и начинаем стройку», — рассказала она.​



Изначально инвестиции в проект оценивались почти в 3 млрд руб. Мощности завода будут рассчитаны на переработку более 125 тыс. т сырого молока в год. На выходе предприятие будет производить примерно 12,5 тыс. т сухого молока и порядка 6 тыс. т сливочного масла. Предприятие данного профиля должно стать самым крупным в России. Ранее также сообщалось о планах «ДМС» построить завод по производству молочной продукции в Башкирии с инвестициями 2,6 млрд руб. Кроме того, компания заявляла о планах построить завод в Удмуртии.

