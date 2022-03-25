«ДМС Восток» приостанавливает строительство молочного завода под Калининградом

Проект находится в высокой стадии готовности Pixabay

Компания «ДМС Восток» решила приостановить строительство завода по переработке молока в Черняховске (Калининградская область). Об этом сообщил председатель совета директоров АПХ «Залесье» (партнер «ДМС Восток») Андрей Романов, пишет портал kgd.ru. Инвестиции в проект должны были составить почти 3 млрд руб.



Романов отметил, что кроме нового завода по переработке молока планировалось начинать строительство еще одной фермы. «В целом этот проект находится в высокой стадии готовности, есть уже проектно-сметная документация, разрешение на строительство, принципиальные решения банков о готовности кредитовать эти проекты, — рассказал Романов. — Но, конечно, в сегодняшней ситуации, когда резко изменились, в первую очередь, финансовые условия, ключевая ставка, условия кредитования, пока мы этот проект приостановили».



По его словам, инвесторы рассчитывают на стабилизацию экономики в течение нескольких месяцев, после чего агрохолдинг вернется к реализации проекта. Романов добавил, что даже в текущей экономической ситуации этот проект интересен, он был частично рассчитан на экспорт. Топ-менеджер подчеркнул, что завод все равно будет построен.



Представитель «ДМС Восток» Татьяна Обухова в прошлом году говорила, что Калининградская область наиболее эффективна именно в производстве сырого молока: себестоимость здесь одна из самых низких в стране. «Если говорить об экспорте, Калининградская область — это порт, моря, поэтому с точки зрения логистики это тоже очень выгодная территория», — отмечала Обухова.



В феврале этого года власти региона выдали «ДМС Восток» разрешение на строительство 12 зданий завода по переработке молока. Мощности завода будут рассчитаны на переработку более 125 тыс. т сырого молока в год. На выходе предприятие будет производить примерно 12,5 тыс. т сухого молока и порядка 6 тыс. т сливочного масла.



Предприятие данного профиля должно стать самым крупным в России. Ранее также сообщалось о планах «ДМС» построить завод по производству молочной продукции (в частности, 22 тыс. т сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год) в Башкирии. Инвестиции в проект оценивались в 2,6 млрд руб. Кроме того, «ДМС Восток» заявлял о планах построить завод в Удмуртии.

