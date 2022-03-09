Иностранные производители продуктов питания уходят из России

«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех зарубежных компаний, которые решили уйти из России М. Стулов

Финская компания Valio, приняла решение об уходе с российского рынка из-за «сложившейся беспрецедентно сложной экономической и геополитической обстановки» в связи со «специальной военной операцией» на Украине. Компания работала в России более ста лет, но в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности, говорится в сообщении на ее российском сайте. Детальный план завершения операционной деятельности находится в разработке, уточняет компания и обещает приложить все усилия для выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами.



Процесс выхода начнется немедленно, на прошлой неделе Valio прекратила весь экспорт из Финляндии в Россию и Беларусь. Кроме того, был остановлен импорт ингредиентов и упаковочных материалов из России в Финляндию, уточняется в пресс-релизе на международном сайте концерна.



Российская «дочка» финского концерна «Валио» выпускает плавленые сыры Viola и Oltermanni, а также твердые сыры на своем заводе в Подмосковье, на локальных мощностях партнеров производятся йогурты, творог, сливки. Мощность завода Valio в Московской области — 15 тыс. т продукции в год. Годовой объем продаж компании в России — около 85 млн евро. В рейтинге крупнейших переработчиков молока, составленном «Союзмолоко» и Streda Consulting по итогам 2020 года, Valio занимала 28-е место.



Производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods начал подготовку к приостановке своей деятельности в России. «Сейчас мы принимаем меры по приостановке нашей деятельности в России и сосредоточены на том, как поддержать наших 70 коллег в России, которых это непосредственно касается», — отметил гендиректор концерна Педер Туборгон, цитирует его ТАСС.



Компания PepsiCo сообщила, что приостанавливает производство и продажу напитков в России, в том числе Pepsi, 7Up и Mirinda, а также останавливает инвестиции в российский рынок. Продажу молока и молочных продуктов, а также детских смесей и питания планируется продолжать. «Как компания, производящая продукты питания и напитки, сегодня, как никогда ранее, мы должны оставаться верными гуманитарному аспекту нашего бизнеса, — отметил гендиректор компании Рамон Лагуарта. — Это означает, что мы обязаны продолжать предлагать в России другие наши продукты, включая товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание». Компания напоминает, что работает в России более 60 лет, «Пепси-Кола» пришла на рынок в разгар холодной войны и помогла найти общий язык между США и Советским Союзом. Также в сообщении говорится, что компания продолжит платить зарплату 20 тыс. сотрудникам и 40 тыс. сельхозрабочим в цепочке поставок.



The Coca-Cola Company приостановила свою деловую активность в России. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



Финский производитель кофе Paulig также заявил, что немедленно начнет процесс выхода с российского рынка. «Этот процесс будет осуществляться с должным вниманием к сотрудникам Paulig, клиентам и местному законодательству», — отмечает компания. У Paulig есть обжарочный завод в Твери, на Россию и соседние страны приходится около 5% выручки компании.



Также о прекращении работы в России сообщил холдинг Fazer Group, который управляет тремя заводами в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Объем продаж Fazer в России в 2021 году составил 157 млн евро — около 13% всей выручки холдинга. «У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо учитывать, что не позволило нам выйти так быстро, как нам бы хотелось. Мы работали неустанно и как можно быстрее, принимая во внимание возможные риски и угрозы», — приводятся в сообщении компании слова президента и гендиректора Fazer Group Кристофа Вицтума.



Процесс выхода будет осуществляться с должным учетом требований сотрудников Fazer и местных законов, подчеркивает компания. Ранее она приостановила весь экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратила все инвестиции.



Компания Unilever (бренды Knorr, «Инмарко», «Экzо», «Магнат», ряд брендов средств личной гигиены и бытовой химии) сообщила, что приостановила весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также расходы на рекламу. «Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России», — говорится на сайте компании. При этом Unilever продолжит поставлять внутри страны продукцию, выпущенную на российских предприятиях.



Компания работает в России с 1991 года, выпускает продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области; чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге; косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.



Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что у иностранных компаний, владельцы которых решили уйти с российского рынка, может быть несколько вариантов дальнейших действий. Среди них — передача доли под управление российских партнеров, что позволит в перспективе вернуться на рынок. Другой вариант — закрытие бизнеса и ускоренное банкротство. Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех зарубежных компаний, которые решили уйти из России, чтобы сохранить рабочие места и не позволить разрушить экономику страны, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим», — сказал он (цитата по сообщению на сайте партии).

Кроме того, McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на рынке, говорится в открытом письме гендиректора корпорации Криса Кемпчински к сотрудникам и франчайзи. «В России у нас работают 62 тыс. человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s <…>. Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты для нашего меню и поддержки нашего бренда. И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов <…>. В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине», — сказано в письме.



По словам Кемпчински, на данном этапе невозможно предсказать, когда McDonald’s сможет вновь открыть рестораны в России. «Мы сталкиваемся с перебоями в нашей цепочке поставок наряду с другими операционными последствиями», — отмечает он. При этом компания обещает, что сохранит заработную плату для всех сотрудников в России.



Также компания Yum! Brands Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие ресторанной сети в России. В стране работает около 1 тыс. ресторанов быстрого питания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut, почти все точки управляются независимыми партнерами и работают по франчайзингу. Всю прибыль от операций в России Yum! Brands Inc. обещает направить на гуманитарные цели.

