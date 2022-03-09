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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

Иностранные производители продуктов питания уходят из России

McDonald’s временно закрывает все 850 ресторанов быстрого питания в стране

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех зарубежных компаний, которые решили уйти из России
М. Стулов
«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех зарубежных компаний, которые решили уйти из России
М. Стулов

Финская компания Valio, приняла решение об уходе с российского рынка из-за «сложившейся беспрецедентно сложной экономической и геополитической обстановки» в связи со «специальной военной операцией» на Украине. Компания работала в России более ста лет, но в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности, говорится в сообщении на ее российском сайте. Детальный план завершения операционной деятельности находится в разработке, уточняет компания и обещает приложить все усилия для выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами.

Процесс выхода начнется немедленно, на прошлой неделе Valio прекратила весь экспорт из Финляндии в Россию и Беларусь. Кроме того, был остановлен импорт ингредиентов и упаковочных материалов из России в Финляндию, уточняется в пресс-релизе на международном сайте концерна.

Российская «дочка» финского концерна «Валио» выпускает плавленые сыры Viola и Oltermanni, а также твердые сыры на своем заводе в Подмосковье, на локальных мощностях партнеров производятся йогурты, творог, сливки. Мощность завода Valio в Московской области — 15 тыс. т продукции в год. Годовой объем продаж компании в России — около 85 млн евро. В рейтинге крупнейших переработчиков молока, составленном «Союзмолоко» и Streda Consulting по итогам 2020 года, Valio занимала 28-е место.

Производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods начал подготовку к приостановке своей деятельности в России. «Сейчас мы принимаем меры по приостановке нашей деятельности в России и сосредоточены на том, как поддержать наших 70 коллег в России, которых это непосредственно касается», — отметил гендиректор концерна Педер Туборгон, цитирует его ТАСС. 

Компания PepsiCo сообщила, что приостанавливает производство и продажу напитков в России, в том числе Pepsi, 7Up и Mirinda, а также останавливает инвестиции в российский рынок. Продажу молока и молочных продуктов, а также детских смесей и питания планируется продолжать. «Как компания, производящая продукты питания и напитки, сегодня, как никогда ранее, мы должны оставаться верными гуманитарному аспекту нашего бизнеса, — отметил гендиректор компании Рамон Лагуарта. — Это означает, что мы обязаны продолжать предлагать в России другие наши продукты, включая товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание». Компания напоминает, что работает в России более 60 лет, «Пепси-Кола» пришла на рынок в разгар холодной войны и помогла найти общий язык между США и Советским Союзом. Также в сообщении говорится, что компания продолжит платить зарплату 20 тыс. сотрудникам и 40 тыс. сельхозрабочим в цепочке поставок.

The Coca-Cola Company приостановила свою деловую активность в России. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Финский производитель кофе Paulig также заявил, что немедленно начнет процесс выхода с российского рынка. «Этот процесс будет осуществляться с должным вниманием к сотрудникам Paulig, клиентам и местному законодательству», — отмечает компания. У Paulig есть обжарочный завод в Твери, на Россию и соседние страны приходится около 5% выручки компании.

Также о прекращении работы в России сообщил холдинг Fazer Group, который управляет тремя заводами в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Объем продаж Fazer в России в 2021 году составил 157 млн евро — около 13% всей выручки холдинга. «У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо учитывать, что не позволило нам выйти так быстро, как нам бы хотелось. Мы работали неустанно и как можно быстрее, принимая во внимание возможные риски и угрозы», — приводятся в сообщении компании слова президента и гендиректора Fazer Group Кристофа Вицтума.

Процесс выхода будет осуществляться с должным учетом требований сотрудников Fazer и местных законов, подчеркивает компания. Ранее она приостановила весь экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратила все инвестиции.

Компания Unilever (бренды Knorr, «Инмарко», «Экzо», «Магнат», ряд брендов средств личной гигиены и бытовой химии) сообщила, что приостановила весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также расходы на рекламу. «Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России», — говорится на сайте компании. При этом Unilever продолжит поставлять внутри страны продукцию, выпущенную на российских предприятиях.

Компания работает в России с 1991 года, выпускает продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области; чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге; косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что у иностранных компаний, владельцы которых решили уйти с российского рынка, может быть несколько вариантов дальнейших действий. Среди них — передача доли под управление российских партнеров, что позволит в перспективе вернуться на рынок. Другой вариант — закрытие бизнеса и ускоренное банкротство. Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех зарубежных компаний, которые решили уйти из России, чтобы сохранить рабочие места и не позволить разрушить экономику страны, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим», — сказал он (цитата по сообщению на сайте партии).


Кроме того, McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на рынке, говорится в открытом письме гендиректора корпорации Криса Кемпчински к сотрудникам и франчайзи. «В России у нас работают 62 тыс. человек, которые вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s <…>. Мы работаем с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты для нашего меню и поддержки нашего бренда. И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов <…>. В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине», — сказано в письме.

По словам Кемпчински, на данном этапе невозможно предсказать, когда McDonald’s сможет вновь открыть рестораны в России. «Мы сталкиваемся с перебоями в нашей цепочке поставок наряду с другими операционными последствиями», — отмечает он. При этом компания обещает, что сохранит заработную плату для всех сотрудников в России.

Также компания Yum! Brands Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие ресторанной сети в России. В стране работает около 1 тыс. ресторанов быстрого питания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut, почти все точки управляются независимыми партнерами и работают по франчайзингу. Всю прибыль от операций в России Yum! Brands Inc. обещает направить на гуманитарные цели.

Татьяна Кулистикова 

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