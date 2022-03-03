Производители продовольствия стали отказываться от скидок и сокращать ассортимент

Это вынужденная мера из-за девальвации рубля и санкций со стороны Запада М. Стулов

Производители продуктов питания в России отказываются от скидок и оптимизируют ассортимент из-за девальвации рубля и санкций со стороны Запада, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько крупных компаний. Так, с 1 марта «Прогресс» (выпускает детское питание «ФрутоНяня») на «непрогнозируемый период» отменила скидки и сконцентрировалась на производстве самой востребованной продукции. Компания не исключает проблем с поставками и просит торговые сети снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%. В письме представителя «Прогресса» говорится, что начались задержки и сбои поставок сырья, а также упаковочных материалов, пишет «Коммерсантъ».



Ранее «Прогресс» уведомил сети о повышении цен в среднем на 15,5% с февраля из-за удорожания сырья, логистики и упаковки. Похожее письмо торговым сетям разослала компания Campina, производящая йогурты Fruttis и детские смеси Friso, а также другие продукты, узнал «Коммерсантъ». С 1 марта товары будут отгружаться только по регулярной цене. Источник издания в крупной пищевой компании сказал, что сейчас оптимизировать ассортимент и отказываться от промоакций будут многие участники продовольственного рынка. Это может «коренным образом» изменить российский продуктовый ритейл, так как сейчас 50% товаров продаются со скидкой.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что потребители довольно устойчивы к такого рода стрессам, если судить по реакции после продуктового эмбарго 2014 года. Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХи ГС почти ежегодно проводит по стране социологический замер «продовольственного самочувствия». «Люди в массе тогда не заметили ухудшения ассортимента. Очевидно, что большинство не были ориентированы на импортные продукты и ясно выражали свое желание покупать российский товар, — рассказала эксперт. — Год от года видно, что семьи меняют свои обеспечительные практики. Хотя сельские семьи имеют весьма скромные доходы, но довольно оптимистично характеризуют свои рационы. Конечно, многие ориентировались на специальные предложения магазинов».



Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сказал «Коммерсанту», что фокусировка на выпуске наиболее популярных позиций позволяет производителя сокращать издержки и рационально расходовать сырье и материалы в непредсказуемых рыночных условиях. По его словам, в любой категории обычно есть не очень востребованные наименования, от которых можно на время отказаться. При этом важно, чтобы ритейлеры пошли навстречу и не применяли штрафы за поставку неполного ассортимента, недопоставку и пр., добавляет он.

