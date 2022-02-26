В Госдуму внесен законопроект об ограничении наценок на продукты питания

Наценка на плодоовощную продукцию превышает 50%, а в ряде случаев — 100% Pixabay

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесли законопроект, ограничивающий наценки на социально значимые продукты питания «первой цены» на уровне 10%. В случае принятия закона, он может вступить в силу с 1 сентября 2022 года, следует из документа.



В последнее время в России наблюдается проблема роста цен на продовольственные товары, напомнили авторы законопроекта. Так, цена продовольственной корзины на месяц с января 2021 года по январь 2022-го увеличилась на 1039,8 руб., или на 14,1%. За прошлый год капуста подорожала на 146,3%, картофель — на 51,2%, курица — на 21,8%, морковь — на 23,8%, хлеб — на 10,2%, говорится в пояснительной записке. Во многом рост цен связан с увеличением наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями. Например, наценка на плодоовощную продукцию превышает 50%, а в ряде случаев — 100%, отмечают авторы законопроекта, ссылаясь на сведения ФАС.



По результатам анализа ценообразования, который приводится в пояснительной записке, за прошлый год наценка на картофель составила 119,8%: при цене производителя 21,2 руб./кг в рознице он продавался в среднем по 46,6 руб./кг, на морковь — 132,2% (19,9 руб./кг против 46,2 руб./кг), на яблоки — 161,9% (38,4 руб./кг против 100,6 руб./кг). Розничная наценка на муку достигла 110,6% (при цене производителя 22,6 руб./кг в рознице она стоила 47,6 руб./кг), на хлеб — 58,2% (58,6 руб./кг против 92,7 руб./кг).



Вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны, подчеркивают депутаты и напоминают, что меры по регулированию цен — распространенная практика реагирования властей на дисбалансы на товарных рынках. Принятие законопроекта позволит поддержать наиболее нуждающиеся слои населения, говорится в пояснительной записке.



В перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости входят говядина, свинина, баранина (все — кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный байховый чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Согласно действующему законодательству, у правительства есть право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации отметил, что необходимо вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка, особенно на социально значимые продукты. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания заверил, что ситуация на рынке продовольствия стабильная. «На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Поставки в объекты розничной торговли осуществляются без сбоев», — сказал он (цитата по стенограмме на сайте правительства). В магазинах созданы запасы макарон, гречки и других бакалейных товаров на 50-70 дней, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Ранее сообщалось, что торговые сети и поставщики продовольствия на фоне обострения геополитической ситуации на Украине начали готовиться к возможному ажиотажному спросу на продовольствие.



Минсельхоз ранее сообщал, что совместно с ФАС рассчитывает до конца недели договориться с торговыми сетями о возможности добровольных ограничений наценок на отдельные группы социально значимых товаров.

