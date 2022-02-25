«Руспродсоюз»: рост курсов валют отразится на себестоимости продуктов питания

Товаропроводящей цепочке и курирующим министерствам важно выработать справедливые условия поведения А. Гордеев

Рост курсов валют в России может отразиться на себестоимости продуктов питания, сказал «Агроинвестору» заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Курс ЦБ на 25 февраля достиг 86,93 руб. за доллар США, на 26 февраля он установлен на уровне 83,55 руб. По мнению Леонова, делать какие-либо серьезные прогнозы преждевременно, однако не стоит забывать, что валютная составляющая так или иначе присутствует во всех технологических цепочках производства продовольствия.



По данным «Руспродсоюза», не меньшее влияние на рынок будут оказывать возможность поставок грузов привычными транспортными коридорами и последствия изменения логистических путей. «Прежде всего, будет влиять возможность поставки ингредиентов для пищевой промышленности, и то, какие запасы имеются на складах, во вторую очередь — динамика курсов валют, которая влияет на импортную продукцию, ввозимую в Россию (чай, кофе, импортные фрукты и овощи). Долларовая составляющая есть почти во всех продуктах питания от зерна до готового продукта», — отметил Леонов.



Чтобы не допустить серьезного роста цен и обеспечить предложение продуктов питания на полке в случае продолжительного роста курсов валют, товаропроводящей цепочке и курирующим министерствам уже сейчас важно выработать справедливые условия поведения, при необходимости включающие оперативную корректировку цен, считает Леонов.



Торговые сети и поставщики продовольствия на фоне обострения геополитической ситуации на Украине уже начали готовиться к возможному ажиотажному спросу на продовольствие в России, пишет «Коммерсантъ» . Некоторые крупные сети, как заявляют производители, уже начали увеличивать объемы заказов на продукцию, которая может храниться длительное время: консервы, крупы, макароны, соль, сахар и т. д. Леонов напомнил, что подобный тренд наблюдался в период начала пандемии COVID-19, когда в России отмечался ажиотажный спрос на продовольствие и товары первой необходимости.



В свою очередь Минсельхоз напомнил, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. «Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления, — говорится в сообщении ведомства. — Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков». Внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены, подчеркивает министерство.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что любое падение национальной валюты всегда повышает стоимость импорта всех составляющих себестоимости производства. «В сельском хозяйстве огромная импортная составляющая: в комбикормах, в кроссах кур, поливальных машинах, тракторах, уборочной технике, упаковочном материале и так далее. Рост цен производители закладывают в конечную стоимость реализации. Вопрос в том, какой интенсивности будет падение рубля. Я думаю, что к стартовым значениям показатель не вернется», — считает эксперт.



Если инфляция не перестанет расти, то Центробанк не остановится на сегодняшней ключевой ставке в 8,5%, а повысит ее сначала до 10%, а потом, вполне возможно, до 13-14%, прогнозирует Остапкович. «Это значит удорожание кредитов, ведущее к сокращению инвестиционного и потребительского спроса. Как результат — падение темпов роста экономики, то есть деньги будут дороже, их сложнее будет покупать у банков, — рассуждает эксперт. — Все эти проблемы достигают точки бифуркации, о которой и заявил «Руспродсоюз». Я в целом с этим согласен».



Между тем, Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке совместного проекта стран Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс», сообщает БЕЛТА. Цель проекта — увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также их диверсификацию. Речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары. На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям — в Китай и Узбекистан, а также обратно.

