Минсельхоз предупредил о риске роста цен на молоко, хлеб, сахар и овощи

Тенденция повышения цен на овощи будет продолжаться до уборки нового урожая Pixabay

Минсельхоз видит риски роста цен на четыре товарные позиции в 2022 году. Речь идет о молоке и молочной продукции, хлебе, сахаре и овощах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова первого замглавы ведомства Оксаны Лут. В ходе парламентский слушаний в Госдуме она отметила, что в прошлом году стоимость хлеба увеличивалась «не так сильно» поскольку производителям предоставлялись субсидии в размере 2 руб./кг хлеба. Благодаря этому предприятия могли сдерживать цены на свою продукцию, сказала Лут.



Тенденция повышения цен на овощи будет продолжаться до уборки нового урожая. «Соответственно, мы видим тут существенную зону риска с точки зрения роста», — рассказала Лут. Увеличение стоимости сахара, по ее словам, связано с прекращением действия ограничительных мер. В конце 2020 года торговые сети заморозили цены на сахар на уровне 45 руб./кг. Лут отметила, что в 2021 году была фиксированная цена, а сейчас — фактическая. По оперативным данным Минсельхоза, цена производителей составляет 47 руб./кг, уточнила Лут.



Минсельхоз планирует повысить размер субсидий для производителей сахара с 2 руб./кг до 2,5 руб./кг. Соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании в профильных ведомствах. В отношении производства овощей акцент делается на личные подсобные хозяйства: станет проводиться работа с регионами по развитию этого сегмента, будет запущен федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства. Дополнительные меры поддержки и бюджетные средства в рамках этой программы будут выделены в следующем году, добавила Лут.



Помимо этого, правительство договорилось с основными российскими производителями сахара, что они будут устанавливать определенную стоимость для продажи в розницу. По словам Лут, это должно помочь избежать скачкообразного роста цен. Также ожидается, что производители молока в этом году, как и в 2021-м, получат средства на компенсацию части затрат на закупку кормов. В прошлом году на это было выделено 10,6 млрд руб.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что по перечисленным продуктам долгосрочный характер носит риск роста цен на овощи. «Если говорить о массовом продукте, то есть овощах открытого грунта, «борщевом наборе», то стабильность объемов их производства в России всегда была проблемой, — отметила Снитко. — Это связано как с наличием существенной доли производства в хозяйства населения, которая не позволяет прогнозировать объем товарного рынка, так и колебаниями производства на сельхозпредприятиях, вызванными погодными и экономическими факторами». Немаловажное значение в решении проблемы, по мнению Снитко, играет обеспеченность мощностями хранения. Особенно она недостаточна в разрезе регионов. «Сектор овощеводства и картофелеводства очень крупный в структуре российского АПК, но механизмы его поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2005—2020 годах, когда активно стимулировали инвестиции в животноводство, тепличное хозяйство и т. п. , были малозаметны», — отметила эксперт.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что в условиях текущей рыночной конъюнктуры предпосылки к росту цен действительно есть — это общемировой тренд. При этом, по его словам, уровень подорожания будет зависеть от динамики цен на сырье, баланса спроса и предложения, процента роста издержек производства, введения/отмены маркировки продукции и других факторов. «Чтобы рост цен на полке был минимальным, нужно, чтобы сети вслед за поставщиками сократили свою наценку. Ключевыми факторами роста цен сегодня являются удорожание сырья, логистики, упаковки, введение обязательной маркировки, низкая урожайность и нехватка рабочей силы в растениеводстве и т. п. Снижение цен на овощи возможно при достаточном предложении продукции нового урожая, который традиционно поступает на рынок в конце весны», — считает Леонов.



Между тем, по итогам прошедших в Госдуме парламентских слушаний о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке, депутатам было рекомендовано разработать законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Правительству и профильным ведомствам рекомендовано проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозпроизводителями на поставку овощной продукции по фиксированной цене, а также разработать порядок, позволяющий производителям продовольствия указывать на упаковке отпускную цену, следует из проекта рекомендаций.



Инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 8,75% в годовом выражении с 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Отмечается, что за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и сохранения темпов роста цен на другие продукты произошло замедление продовольственной инфляции — до 0,36% с 0,4% неделей ранее. На динамику инфляции в России сегодня по-прежнему влияют внешние факторы, прежде всего, высокая мировая инфляция.

